Gazetarja e njohur Eni Vasili është nënë e dy vajzave binjake. Ajo gjen mënyrën më unike t’u shprehë atyre dashurinë, teksa mesazhi i fundit për to është tejet i veçantë. Në një postim në “Instagram”, ajo duket tejet e lumtur me dy vogëlushet, ulur diku në natyrë dhe me një mesazh të ëmbël.

“Më shikoni pak ktu te syri, e dalloni dot universin e dashurisë që kam brenda per ju? Jam e zhytur e tëra aty”, ka shkruar ajo.