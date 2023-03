“Më ka kput malli”, Luizi e pyet për Kiarën, si i përgjigjet Arbër Hajdari

Ngjarja e rëndë që iu komunikua banorëve, preku dhe mërziti shumë këta të fundit. Në shtëpi pllakosja heshtja, lotët dhe një gjendje paniku.

Për ta “thyer” disi situatën e trishtë, dy opinionistët e këtij edicioni të dytë të Big Brother, Zhaklin Lekatari dhe Arbër Hajdari trokitën në shtëpinë e banorëve, për të qenë pranë tyre në këto momente.

Ata kishin marrë me vete një tortë, me rastin e ditëlindjes së Nitës. Zhaklin dhe Arbër i uruan Nitën ditëlindjen dhe u takuan me të gjithë banorët e tjetër.

Ata më pas, të gjithë së bashku dolën në oborr për të darkuar dhe për të festuar ditëlindjen e Nitës.

Luizi e pyeti Arbrin në lidhje me Kiarën se si është.

Arbër Hajdari: Nuk lejohet me fol për lojën

Luizi: Mirë, po si është Kiara

Arnër Hajdari: Mirë, top janë të gjithë

Luizi: Më ka kput malli për zoten. 90 ditë me të o vlla , 91 ditë …