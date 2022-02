Iliri puthi në buzë Arjolën, reagon bashkëshortja: E pashë, më pëlqeu

Puthja në buzë mes Ilir Shaqirit dhe Arjola Demirit në shtëpinë e Big Brother VIP ditën e djeshme ka bërë jehonë nëpër media edhe pse ata ishin duke aktruar.

E ftuar në “Shqipëria Live”, bashkëshortja e balerini, Emanuela u shpreh se e kishte marrë me pozitivitet dhe qetësi pasi ishte vetëm një lojë.

Pjesë nga biseda:

Flori Gjini: Puthjen e Ilirit me Arjolën.

Gruaja e Ilirit: E pashë, më pëlqeu për mënyrën se si ato lozën, shumë kam parë nëpër rrjete sociale se si u puth se si u bë.

Erjona Rusi: Ishte rol që ta themi, po luanin ishte aktrim.

Gruaja e Ilirit: Ishte rol dhe njerëzit duhet ta marrin me më sportivitet pjesën e roleve që bëjnë aktrim është puthje për momentin. Kam parë edhe një koment të një blogeri se di nëse mund ta them emrin Olti Curri, që kush do vijë tani që u puth me Arjolën. Nuk besoj të vijë njeri ose të ndodhi ndonjë gjë sepse ishte vetëm një aktrim. /albeu.com