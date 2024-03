“Ma shpif, shpik traumat” Sara bisedon me Eglën për zënkën me Françeskën

Egla dhe Sara kanë biseduar me njëra-tjetrën pasi Françeska i kërkoi falje kësaj të fundit, pas përplasjes fizike që ato patën në tualet. Françeska iu ka treguar banoreve pas debatit se këtë gjë e ka pasur traumë nga fëmijëria, pasi bullizohej në shkollë. Sara i thotë Eglës se ajo nuk i beson fjalët e saj, pasi i duken të shpikura.

Egla: Në debatin që po bëje me Françeskën, nuk të vlerësova as ty, as atë për atë që bëtë. Atë unë nuk e vlerësoj gjithsesi sepse ajo është një molusk në gjërat që bën. Ti të paktën del me fytyrën tënde dhe del me vendosmëri, ajo fshihet pas kauzave.

Sara: E di prandaj ma shpif, sepse shpik traumat.

Egla: Kur ma shpif unë nuk merrem.

Sara: Unë jam karakter tjetër, prandaj na kanë zgjedhur rë ndyshrmoj Egla

Egla: Pas 10 vitesh as ti nuk do të merresh, je pak e shpejtuar në vendime.