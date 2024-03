Krisje mes çiftit? Heidi-Romeos: Po gabon!

Teksa qëndrojnë në praninë e njëri-tjetrit në shtrat, Heidi dhe Romeo kanë folur pak për ndjenjat dhe marrëdhënien e tyre.

Por siç duket biseda nuk shkoi ashtu siç duhet, pasi Heidi u largua prej tij me lot në sy duke i thënë se ajo me të sajën është në rregull.

Ka qenë Heidi ajo që ka ngritur dyshimet lidhur me ndjenjat që ata të dy kanë për njëri-tjetrin, dhe siç duket kjo gjë e ka mërzitur paksa Romeon, pasi janë situata që çifti po përballet shpeshherë me to.

Romeo: Nuk po e besoj më o shpirt!

Heidi: Mirë si të duash, s’ka problem, po gabon! Por nuk ta mbush mendjen unë ty kështu që…Unë po mundohem shumë të hyj në botëkuptimin tënd, unë po impenjohem edhe ti nuk e shikon fare! Unë me timen jam në rregull. Ik tani bëj çfarë të duash. E kuptoj që kam bërë një gabim, edhe sa më shumë mundohem ta rregulloj aq më shumë bëj dëme.

Më pas Heidi u largua prej Romeos, ku ky i fundit qëndroi i vetëm në shtrat dhe i përlotur për situatën e sapo ndodhur.