“Do dalësh po dola unë?”/ Sara “e ngacmon”, ja si përgjigjet Bardhi

Debati me Françeskën ka bërë që Sara të dyshojë se spektaklin e sotëm do të eliminohet me vendim të “Vëllait të Madh”, i cili pak minuta pas përplasjes anuloi televotimin dhe njoftoi se më shumë sqarime do të bëhen sot.

Teksa ishin duke biseduar në shtrat, Sara, pyet Bardhin nëse do të dalë dhe ai nga shtëpia nëqoftëse ajo eliminohet? Bardhi i është përgjigjur se edhe ai ka qëllimet e tij, duke lënë të nënkuptuar se nuk do të bënte një gjë të tillë. Biseda mes dyshes ka vijuar me batuta. Ndërsa pritet të zbulohet sot nëse do të dalin ose jo parashikimet e Sarës.

Biseda në videon më poshtë: