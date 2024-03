Luizi futet në shtëpinë e “Big Brother”, prisni sa të marr valixhet dhe erdha

Fituesi i “Big Brother Vip 2”, Luiz Ejlli, këtë herë nuk u fut si banor, por si i ftuari special, edhe pse moderatori Ledion Liço me shaka, tha se “ai është banori më i ri”.

Pasi performoi këngën e tij më të fundit “Kce”, Luizi mes batutave tha “tani fillon loja”.

Mesazhi që fituesi i “Big Brother VIP 2” dha për të gjithë banorët, ishte “qeshni sa më shumë”.

Ledion Liço: “Luizi nga sot është banori më i ri i BBVIP 3”.

Luiz Ejlli: “Tani fillon loja, mos lëvizin sa të marr valixhet”.

Ledion Liço: “U prenë fare”.

Luiz Ejlli: “Kam Kiarën te shtëpia se kisha qënduar. Jeni të mirë, vazhdoni. Kam firmosur një kontratë nuk më lejohet të them asgjë. Ju them me qejf se të gjithë jashtë i kanë bërë flokët tan si ju. Jeni shumë të mirë. Unë vetëm diçka do ju them. Qeshni sa më shumë”.