“Ke bërë disa gabime”, flet më në fund motra e Olta Gixharit: Tregoje Oltën e vërtetë, unë e di se sa dashuri ke

Motra e Oltës, gazetarja Gerta Gixhari, ka bërë për herë të parë një reagim rreth rrugëtimit të motrës së saj në shtëpinë e “Big Brother VIP”.

Ajo ka ripostuar shkrimin e aktores Niada Saliasi, e cila ka folur rreth mënyrës se si figura e Oltës është parë si një personazh antagonist, por që në fakt nuk është kështu.

Postimi i plotë:

Për Oltën

Do doja të kisha perballë e të të flisja si motra e madhe së vogles. Ndodh shpesh që motra e madhe të jetë protektive ndaj së voglës e ky është rasti që të thoja dy fjalë. Sikur njerëzit të të njihnin siç të njoh unë.. Ke bërë disa gabime, por këto gabime nuk janë të parikuperushme…do doja shumë të shikoja më shpesh botën tënde të brendshme. Ndjesitë e tua mos ke frikë t’i shfaqesh, je më e bukur dhe me e fortë kur qesh, lodron, qan. Unë e di sa dashuri ke brenda vetes: tregoje, tregoje Oltën e vërtetë, ke akoma kohë. Ke mar rolin e antagonistes, por tani ka ardhur koha kthehesh në protagoniste! “Një mik i vërtetë është ai që ecën me ty kur pjesa tjetër e botës largohet.”

Për miqtë

Ashtu si mua, Olta ka plot miq jashtë. Do të doja që secili prej tyre të tregonte një pjesë të së vërtetës, jashtë asaj shtëpie, si e njohin ata, sa janë kënaqur me të, edhe sa alegri ka sjellë Olta në jetët e tyre. Kjo është koha.

Për publikun

A thua na bën njerëz më të “mirë” se Olta fakti që keni këtë urrejtje brenda vetes? A thua na bën njerëz më të mirë, fakti që shikoni një nënë duke qarë dhe batuta pasardhese është : po aktron? A thua na bën njerëz më të mirë fakti, që pertej çdo padrejtësie që na bëhet ne heshtim e perballë një njeriu jemi të zotët të themi çdo fjalë? Duhet të reflektojmë, kjo na përmirëson.”