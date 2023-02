“Para se të hyja në Big Brother VIP isha shtatzënë, e humba fëmijën”, rrëfimi prekës i Olta Gixharit (VIDEO)

Olta Gixhari ka ndarë me banorët një ngjarje të trishtë që i ka ndodhur pak kohë para se të futej në ‘Big Brother VIP Albania’. Aktorja tregoi se ka humbur një fëmijë.

Këtë rrëfim prekës, ajo e ndau gjatë lojës që banorët ishin duke zhvilluar në oborr. Olta tha se para se të futej në shtëpi, ngeli shtatzënë mirëpo humbi fëmijën kur ishte vetëm 4-javëshe shtatzënë. Ajo u shpreh se ditët e para kur mësoi se mund ta kishte humbur foshnjën, e kishte me shumë dilemë nëse do merrte pjesë në ‘Big Brother VIP’.

“Para se të hyja në BBVA tentova të bëja një fëmijë tjetër dhe ngela shtatzënë. Por, e humba. Isha shumë e vogël 4-javëshe. Por faktikisht asnjë nuk e di. Dori e di kështu “ose…ose”. Unë i kaloj gjërat me sportivitet. Nuk e di sa e fortë jam. Unë jam supersticioze. Nëse nuk do e kisha humbur sigurisht nuk do isha futur në BBV. Ditët e para që isha në dilemë nëse po e humbja apo ishte diçka normale që po ndodhte, po mendoja “Nëse e kam humbur fëmijën do hyj në BBVA”. -rrëfeu Olta.