Jonida Maliqi e quajti të mbivlerësuar vokalisht, Rozana Radi i përgjigjet: “Do të ishte film

Jonida Maliqi e quajti të mbivlerësuar vokalisht, Rozana Radi i përgjigjet: “Do të ishte film

Gjatë puntatës së kësaj të shtune të emisionit “Goca dhe Gra”, ku ishte e ftuar në panel, Jonida Maliqi foli për raportet me kolegët.

Kur u pyet se cilën artiste e konsideronte të mbivlerësuar, Maliqi përmendi Rozana Radin. Ajo tha se e çmon për artisten, poeten dhe aktoren që është, por vlerësoi se këndimi i saj vokal lë vend për kritika.

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“Kur mendoj për një artiste të mbivlerësuar, më vjen në mendje një vajzë që ka qenë pjesë e këtij paneli në një nga sezonet. E vlerësoj për artisten, poeten dhe aktoren që është, por jo vokalisht; mendoj se është mbivlerësuar në këtë drejtim. E kam fjalën vetëm për vokalin. Nuk ka asgjë personale, është çështje shijeje artistike. Ka artistë që të rrëqethin, dhe ajo më ka prekur edhe mua me interpretimin e saj. Megjithatë, vokalisht ka lënë për të dëshiruar. Unë dhe Rozana kemi qenë shoqe dhe njihemi prej kohësh”, u shpreh Jonida Maliqi.

Rozana Radi reagoi përmes një postimi në Instagram: “Sikur një këngë e jotja të merrte aq klikime sa merr një video ku përmendem unë, do të ishte film! Suksese”.


Shtuar 8.11.2026 12:48

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