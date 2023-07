“Fry buzë e fry çdo gjë”, e akuzojnë për operacione plastike, Aurela Gaçe: Kam frikë nga plakja…

Këngëtarja Aurela Gaçe i është përgjigjur publikisht komentin të një ndjekëse që e akuzon për operacione plastike. Këngëtarja e njohur shprehet se prej vitesh ka vendosur që të qëndrojë natyrale, dhe e vetmja gjë që e frikëson është plakja, dhe frika që nuk mund të jetë pranë vajzave të saj.

Postimi i Gaçes:

Rita sot e paskërka me mua. Faleminderit pêr vemëndjen ndaj postimeve në këtë faqe e dashur Rita.

Në videon ku ju keni komentuar, kam dashur të promovoj këngën e re, por, ty të paska terhequr vëmëndjen “rinia” ime.

NUK PASKËRKAN MJAFTUAR 30 VITE PARA JUSH QË TË SHOHËSH SE ME KËTO BUZË KAM DALÊ PARA JUSH QË 18 VJEÇ. S’KE FAJ, ATEHERE NUK NJIHEJ SI FENOMEN BUZA E PLUS KISHA SHUME TALENT E S’JU LIJA TË KQYRNIT NDOJE TIPAR (ah, atehere më rhoshin buzëviçe, e unë kujtoja se ishte tipar jo i bukur, se ju e shanit, sot na pakerka dalê moda edhe qenkemi in)

Ctë mollois unë ty sot? E kotë. Ti edhe shumë si ti as nuk më keni kuptuar.

Të kuptosh mua e dashur, duhet të më ndjekësh ( jo pêr të hedhur vrer por pêr të kuptuar se dashuria për veten është motoja ime, dje, sot edhe nesër).

Ndërkohë po, e vërteta është se KAM FRIKË NGA PLAKJA. POR JO PÊR RRUDHAT E BUZËT , POR PÊR JETËN. A E DI PSE SHPIRTO? SEPSE E DUA JETËN DUA TË RRIS FÊMIJËT , T’U GJENDEM PRANË NË ÇDO HAP QË DO TË HEDHIN ,TË KEM MUNDËSI TË MOS PLAKEM QË TË JETOJ SA MË GJATË ME TO E PÊR TO . T’u gjendem pranë ,ashtu siç nëna ime është sot për mua e pêr fëmijët e mi. Të kem mundesi të qëndroj kêtu të shoh vajzat e mija të behen nêna, të arrij të behem gjyshe, ti shoh të kenë sukses me jetët e tyre. KUPTUAT GJË E DASHUR RITA?

NUK KAM ASNJË FRIKË TJETËR E DASHUR RITA. NÊSE VIDEOT KANË NDONJË FILTÊR , NUK ËSHTË SE UNÊ KAM FRIKË NGA PLAKJA POR KAM FRIKË SE TI E SHUMË SI TI PASTAJ DO TË TURRENI NË KOMENTE ” SA QENKE PLAKUR MI AURELA, PO BÊJ NDONJË SHÊRBIM MOJ SE NA E SHPIFËT ” ETJ SI KËTO, EDHE NUK DUA TË MERREM PASTAJ ME JU , S’E NUK E MBAJ DOT HELMIN PËR ZOTIN. Edhe mos gjyko këdo që i hën e dashur Rita, eshte fiziku i vetë, jo yti!

PAÇ NJË DITË TË BUKUR SOT E DASHUR RITA.

DIELLI SOT ËSHTË I FORTË. VENDOS PAK KREM MBROJTËS , SE NDIHMON NË MIRËMBAJTJEN E LËKURËS ( sigurisht, plakjen se ndalon dot, por të ndihmon të mos plakesh para kohe.

Sot t’a dhashë shumë vemendjen, se e di që ke nevojë.

Të gjithë e kemi atë nevojë, kështu që të kuptoj pa merak !

Pêrqafime !

edhe mos e harro , PO NA RANË, DO TI NGREMË