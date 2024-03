E trishtë! Ndahet nga jeta ikona e modës

Iris Apfel, ikona e modës dhe dizajnerja e brendshme, biografia e së cilës në Instagram tregon shumë ka vdekur në moshën 102-vjeçare. Ajo ishte subjekt i filmit dokumentar të kineastit Albert Maysles të vitit 2014, Iris, i cili u përfshi në listën e ngushtë për një Oscar.

Një zëdhënës i pasurisë së saj konfirmoi gjithashtu për New York Times se ajo vdiq në shtëpinë e saj në Palm Beach, Florida, dhe llogaria zyrtare e Apfel në Instagram gjithashtu njoftoi lajmin në një postim të së premtes.

E lindur në Astoria në Queens, Nju Jork në vitin 1921, Apfel u bë koleksioniste në moshën 12-vjeçare në një bodrum Greenwich Village, ku bëri pazare për një karficë zbukurimi që u bë e para nga pjesët e panumërta që ajo bleu gjatë gjithë jetës së saj. Ajo përfundimisht do të bëhej një huadhënëse legjendare. (Në vitin 2005, Muzeu Metropolitan i Artit shfaqi artikuj nga garderoba e saj plot ngjyra në ekspozitën e parë kushtuar koleksionit të veshjeve të një personi të vetëm.) Pasi studioi historinë e artit në NYU dhe ndoqi shkollën e arteve të bukura në Universitetin Wisconsin, karriera e Apfel-it pas diplomimit e solli atë në Women’s Wear Daily, ku ajo punoi nën stilistin e brendshëm Elinor Johnson. Ajo vazhdoi të themelojë kompaninë e rrobave Old World Weavers me bashkëshortin e saj, Carl Apfel, dhe çifti ndihmuan në rivendosjen e Shtëpisë së Bardhë gjatë nëntë presidencave.

CV-ja e grumbulluar e Apfel përfshin gjithashtu punë si mësues tekstili, profesor vizitor, ambasador i markës dhe yll i mediave sociale.