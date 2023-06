VIDEO/ Rrëzohet papritur në skenë teksa po performonte, vdes reperi 45-vjeçar

Një reper 45-vjeçar ka humbur jetën teksa performonte në skenë.

45-vjeçari Big Pokey u rrëzua teksa ishte duke kënduar në një lokal në Beaumont të shtunën mbrëma.

Në video, reperi shihet duke marrë frymë me vështirësi teksa këndon dhe disa sekonda më pas rrëzohet.

Sudden Death – Rapper Big Pokey died suddenly during live performance 45-year-old dropped dead on the spot The “Sittin’ Sidewayz” singer, whose real name was Milton Powell, was performing during a Juneteenth-theme show at the Pour09 Barhttps://t.co/ZC7Dwc7n5m pic.twitter.com/QG0yDIDWln — Hello Dave (@David83823494) June 18, 2023

Ekipet e shpëtimit shkuan menjëherë në vendngjarje dhe kryen CPR derisa reperi u transportua në një spital aty pranë.

Mirëpo, siç njoftuan autoritetet e Hustonit, pak më vonë reperi dha frymën e fundit.

Për momentin nuk dihet shkaku i vdekjes së reperit 45-vjeçar.

Big Pokey, emri i vërtetë Milton Powell, ishte i famshëm në skenën e repit të Houston duke filluar karrierën e tij në 1999 me albumin “The Hardest Pit in the Litter”.

Rekordi i tij i fundit, në vitin 2021, titullohej “Sensei”.

“Me pikëllim të madh njoftoj se i dashuri ynë Milton ‘Big Pokey’ Powell ndërroi jetë më 18 qershor. Familja dhe miqtë e tij e donin atë. Big Pokey do të jetë përgjithmonë ‘The Hardest Pit in the Litter!’”, ka thënë agjenti i reperit./Albeu.com.