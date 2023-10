E njohët? Sot aktorja më e famshme në Shqipëri, 20 vite më parë kur konkurronte për velinë

Dëgjoni çdo ditë lajme të reja për të, pasi prej një viti ka qenë pjesë kryesore e medias rozë në Shqipëri.

Por a e dinit se Olta Gixhari ka konkurruar për të qenë velinë e emisionit investigativ “Fiks Fare”, por nuk u përzgjodh”.

“Ka qenë spektakli i parë që u bë për velinë, që u bë shumë i madh atëherë dhe mua erdhën e më zgjodhën në shkollë, te Gjergj Kastrioti kam qenë. Kam qenë shumë bukuroshe natyrisht. Nuk më morën se m’a bënë me hile kuptohet. Se bëj shaka. Disa gjëra janë të shkruara, se nëse atë vit do të bëja velinën, nuk do të bëja dot shkollën. Domethënë i binte të bëja një vit pushim. Kushedi se si do më kishte marrë jeta nëse…”, tha Olta Gixhari.