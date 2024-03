Prit-prit pak, Dafina po zgjedh fustanin e nusërisë? Mesa duket po. Së fundmi ajo ka publikuar një “Instastory” ku duket para disa fustaneve nusërie.

Ajo e bëri publike muaj më parë lidhjen e saj me Kreshnikun me të cilin duket se po shkon drejt hapit të madh, martesës. Në nëntor të vitit të kaluar, ajo konfirmoi se në vitin 2024 do të kishte dasmë dhe mesa duket është më shpejt sesa e mendonim.