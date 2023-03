“Çmendet” Vëllai i Madh, Sabiani banori më i ri i BBV

Sabiani banori më i ri i shtëpisë së Big Brother Vip. Tashmë ai do jetë i pranishëm dhe do shohë nga afër raportin mes vajzës së tij dhe Kristit.

Ndonëse skeptik nga ekrani, do shihet në shtëpi se si do sillet ai përballë kësaj situate. Takimi i Sabianit me Keisin ka qenë plot lot dhe emocione. Keisi mësoi reagimin e babait për lidhjen me Kristin dhe situata u bë mjaft e sikletshme.

Sabiani i tha vajzës së tij që është mërzitur shumë me të dhe se e kishte porositur që jashtë.

Sabiani: Ma ke thyer besimin. Rrëshkite. Nuk ke pse bie pre e askujt. Ki besim te gustot e mia.