Askush nuk e pa këtë detaj! Igli flet për trekëndëshin Bora-Donald-Beatrix: Kafshoi dorën të mos fliste!

Pavarësisht se u largua shumë shpejt nga Big Brother VIP, Igli Zerka arriti të njihet shumë nga publiku shqiptar.

I ftuar në “Ftesë në 5”, Igli Zarka, ka komentuar romancën mes Donaldit dhe Beatrix-it.

Gjatë intervistës në emisionin “Ftesë në 5” aktori vlerësoi Donaldin, si një prej banorëve që i dha më shumë energji pozitive në shtëpi.

“E kam vlerësuar shumë, pres të pi kafe me të kur të dalë”, u shpreh ai. Sa i takon marrëdhëniet të Donaldit me Beatrix-in dhe Borëm, Zerka the nuk sheh trekëndësh.

“Donaldi e ka thënë mbi 15 herë që është vetëm. Shoh një Donald shumë të qartë”, shtoi ai. Kujtojmë që kur Donald Veshaj u pyet për marrëdhënien me Borën dhe a ka më ndjenja për të, u përgjigj shkurt, pa treguar se çfarë e ka zhgënjyer në atë marrëdhënie. Një detaj i ri është zbuluar nga Igli Zarka lidhur me Donaldin.

“Ai kafshoi dorën. Ky gjest do të thotë nuk flas. Tregoi burrëri! Edhe pse i kishte të gjitha armët drejtuar vetes, duroi”. /albeu.com/