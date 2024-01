Camila Cabello mahnit me një kostum elegant gri, ndërsa promovonte filmin e saj të ardhshëm

Camila Cabello dukej fantastike në Festivalin e Filmit Sundance në Park City, Utah, të dielën.

Krijuesja e hiteve 26-vjeçare, u pa për herë të parë teksa po kalonte nëpër rrugët e qytetit të lagura nga shiu, dhe më vonë ajo u përndoq nga disa prej fansave të saj të pranishëm në ngjarjen vjetore.

Këngëtarja, e cila kohët e fundit u përfol se kishte filluar të takohej me Drake, më vonë kaloi kohë në IndieWire Sundance Studio, ku u fotografua së bashku me kolegët e saj të Rob Peace, Jay Will dhe Chiwetel Ejiofor, shkruan DailyMail.

Cabello veshi një bluzë në modë ngjyrë gri që i ngjante një xhakete kostumi që kishte mëngë të mbuluara me gëzof, gjatë kohës së saj në festival.

Këngëtarja nga Havana e kombinoi pjesën e sipërme të saj me një fund maxi që përputhej me kopsa të shumta në pjesën e përparme.

Këngëtarja latine fituese e Grammy-it e kompletoi dukjen e saj me një palë këpucë me taka të larta ngjyrë bezhë dhe aksesorë me një gjerdan të vetëm.

Flokët e saj voluminoze brune i binin në gjoks dhe supet e saj dhe u bashkuan mirë me tonin e errët të veshjes së saj.