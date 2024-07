Camila Cabello publikon albumin e shumëpritur “C, XOXO”

Camila Cabello , sensacioni kubanez i muzikës, sapo ka publikuar albumin e saj të shumëpritur në studio, “C, XOXO”.

Ky publikim shënon albumin e saj të katërt dhe prezanton një drejtim të ri muzikor nën etiketat prestigjioze Geffen dhe Interscope Records.

Publikimi i “C, XOXO” pason suksesin e albumit të saj të mëparshëm, “Familia”, i cili debutoi në prill 2022. “Familia” arriti statusin e artë, falë këngëve hit si “Don’t Go Yet” dhe “Bam Bam, Ky i fundit me Ed Sheeran.

Me “C, XOXO”, Cabello kalon nga meloditë e saj “ngjyrëshe” në një tingull më të relaksuar, të mbushur me R&B. Ky ndryshim përputhet me tendencat aktuale muzikore dhe ilustrohet nga këngët kryesore të albumit.

Kënga “I LUV IT”, një bashkëpunim me reperin me bazë në Atlanta, Playboi Carti, vendos tonin për epokën e re të Cabellos. Duke folur për këngën dhe bashkëpunimin me Cartin, këngëtarja 27-vjeçare tha:

“Disa gjëra në sferën njerëzore më bëjnë të ndihem sikur jam në hapësirë dhe rastet shumë të rralla që kam pasur një kimi të pabesueshme me dikë është një nga këto. Pjesë e këtij kokteji është edhe drama emocionale mes jush dhe atij personi, dhe kaosi dhe fluturat, nervat dhe pasioni. Është e paqëndrueshme dhe jopaqësore dhe rraskapitëse, por gjithashtu, unë e dua atë.”

“I LUV IT” ka grumbulluar tashmë mbi 85 milionë transmetime në Spotify. Ndërkohë, single-i i dytë, “HE KNOWS”, përmban një bashkëpunim me Lil Nas X dhe po fiton shpejt tërheqje me tempon e tij energjik dhe numrat e transmetimit në rritje.