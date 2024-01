Kylie Jenner mahnit me një stil të viteve ’80 në një shfaqje të modës

Dhe Kylie Jenner po bënte përsëri përshtypje, teksa ndiqte shfaqjen e modës së Jacquemus në Fondation Maeght në Saint-Paul-De-Vence të hënën në mëngjes.

Ylli i “Keeping Up With The Kardashians”, 26 vjeçe, e cila ishte konstante në shfaqjet më të nxehta në Javën e Modës në Paris javën e kaluar, vazhdoi me stil vizitën e saj franceze.

Duket se “kishte vjedhur” nga vitet ’80 me pamjen e saj, nëna e dy fëmijëve mahniti me një minifustan të kuq të ngushtë, me shpatulla të theksuara dhe një detaj mbulesë rrjetë, shkruan DailyMail.

Një mori kolegësh superyjesh ishin të pranishëm në shfaqje, duke përfshirë Julia Roberts dhe Kristin Davis të cilët po bënin shfaqje mahnitëse me pamje të përshtatshme.

Kylie ishte e sigurt që do të mahniste, teksa ndoqi shfaqjen me fustanin e shkurtë vezullues, i cili tregonte çdo centimetër të figurës së saj fantastike.

Ashtu si pjesa tjetër e motrave Kardashian-Jenner, bukuroshja brune njihet për punën e palodhur në palestër për të arritur një fizik të tonifikuar.