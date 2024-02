FOTO: Georgina Rodriguez mahnit ndjekësit teksa pozon për “GUESS”

Georgina Rodriguez tregoi barkun e saj të sheshtë me një bluzë rozë, ndërsa modelonte për GUESS në fushatën e tyre pranverë/verë 2024.

Influencuesja argjentinase-spanjolle, 30 vjeçe, mahniti me numrin seksi rozë përpara se të pozonte edhe me një kostum xhinsi.Ajo shfaqi fizikun e saj të jashtëzakonshëm në një sërë ambjentesh të ndryshme, ndërsa pozoi për xhirimet e frymëzuara nga vitet ’70.

Partnerja prej kohësh e futbollistit të famshëm Cristiano Ronaldo, 39 vjeç, shfaqi format dhe belin e saj seksi në një fund xhinsi me bel të shkurtër, të shoqëruar me një bluzë pa rripa.

Në një fotografi tjetër, Georgina kishte veshur një fustan me lule në qafë duke nxjerrë në pah tiparet e saj të përsosura me një grim të bronztë.