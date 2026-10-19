Bebe Rexha ngre zërin pas dhunës ndaj të rinjve në protestat kundër qeverisë: “Rinia është e ardhmja!”

Bebe Rexha ngre zërin pas dhunës ndaj të rinjve në protestat kundër qeverisë: “Rinia është e ardhmja!”

Protestat mbarëkombëtare në Shqipëri kanë tërhequr vëmendjen edhe përtej kufijve, duke marrë reagime dhe mbështetje nga figura të njohura me origjinë shqiptare. Mes tyre është edhe këngëtarja me famë botërore, Bebe Rexha, e cila ka komentuar në rrjetet sociale situatën e krijuar me të rinjtë në rrugët e Tiranës.

Artistja ka ndarë me miliona ndjekësit e saj pamje tronditëse, ku shfaqet dhuna e ushtruar nga forcat e policisë ndaj të rinjve dhe protestuesve gjatë ditëve të përplasjeve.

Të lidhura

None found

Krahas videove dhe imazheve të dhunshme, Bebe Rexha ka përcjellë edhe një mesazh të drejtpërdrejtë në mbështetje të qëndresës qytetare: “Rinia është e ardhmja!”

Reagimi i këngëtares vjen në një periudhë kur kritikat dhe presioni ndërkombëtar ndaj veprimeve të forcave të rendit dhe shkeljes së të drejtave të njeriut po shtohen në mënyrë alarmante.


Shtuar 19.10.2026 19:35

Tags: , , ,
Protesta e 8-të studentore në Tiranë/ Qytetarët denoncojnë veprimet e policisë: Nuk stepemi, do ta vazhdojmë kauzën, bashkohemi me të rinjtë për ndryshim

Protesta e 8-të studentore në Tiranë/ Qytetarët denoncojnë veprimet e policisë: Nuk stepemi, do ta vazhdojmë kauzën, bashkohemi me të rinjtë për ndryshim
FOTOLAJM/ Studentët ironizojnë shpërblimin prej 2500 eurosh për policët

FOTOLAJM/ Studentët ironizojnë shpërblimin prej 2500 eurosh për policët
Dhuna policore ndaj studentëve, aktivistët e Shoqërisë Civile kallëzojnë në SPAK kryeministrin Rama dhe kreun e Policisë

Dhuna policore ndaj studentëve, aktivistët e Shoqërisë Civile kallëzojnë në SPAK kryeministrin Rama dhe kreun e Policisë
Deputetët e PS kanë qenë një javë në “arrest shtëpie”/ Tabaku: Sot mblidhen në Kryesi dhe kanë nevojë për polica! Pushteti, në ditët e fundit, nuk mbahet me dhunë

Deputetët e PS kanë qenë një javë në “arrest shtëpie”/ Tabaku: Sot mblidhen në Kryesi dhe kanë nevojë për polica! Pushteti, në ditët e fundit, nuk mbahet me dhunë
Karrige para kryeministrisë për dialog/ Rama: Unë dhe qeveria jemi në dispozicion! Nuk janë të mirëpritur dhunuesit

Karrige para kryeministrisë për dialog/ Rama: Unë dhe qeveria jemi në dispozicion! Nuk janë të mirëpritur dhunuesit
Protestat kundër Ramës, Gjykata e Tiranës jep sot masat e sigurisë për 28 persona

Protestat kundër Ramës, Gjykata e Tiranës jep sot masat e sigurisë për 28 persona
Nën hetim për abuzime me tenderat, Belinda Balluku paraqitet në SPAK

Nën hetim për abuzime me tenderat, Belinda Balluku paraqitet në SPAK
Rama për protestën e studentëve: Qyteti po mbahet nën presion terrori, rreziku i shkëputjes së një pjese të të rinjve është real

Rama për protestën e studentëve: Qyteti po mbahet nën presion terrori, rreziku i shkëputjes së një pjese të të rinjve është real