Al Pacino dhe ish-partnerja e tij fotografohen së bashku teksa largohen nga një hotel në Los Angeles

Al Pacino është parë sërish në shoqërinë e ish-partneres së tij, Noor Alfalah. Fotografitë e aktorit amerikan me Alfalah në Los Angeles kanë tërhequr vëmendjen te marrëdhënia e tyre.
Ata u fotografuan duke u larguar nga hoteli i njohur Chateau Marmont. Alfalah ishte në timonin e një fuoristrade të zezë, ndërsa Pacino, 86 vjeç, qëndronte në vendin e pasagjerit.
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Në pamjet e publikuara, aktori mban syze dielli të zeza. Alfalah, 32 vjeç, buzëqesh dhe i përshëndet fotografët pasi i vëren.
Lidhja e tyre, si edhe diferenca prej 54 vitesh në moshë, i kanë mbajtur vazhdimisht në vëmendjen e mediave. Pacino dhe Alfalah kanë një djalë, Roman, i lindur në qershor të vitit 2023.
Megjithatë, dalja e tyre së bashku nuk konfirmon një rikthim në marrëdhënie romantike. Pacino ka thënë më parë se nuk janë çift, por kanë mbetur miq dhe i përkushtohen rritjes së djalit të tyre.
Edhe Alfalah është shprehur me konsideratë për aktorin. Ajo ka treguar se kalojnë kohë bashkë çdo ditë, pa konfirmuar një ribashkim.