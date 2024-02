40 yje legjendarë, Dua Lipa i bashkohet revistës më të njohur britanike, Vogue!

Për numrin e fundit të British Vogue, Edward Enninful, kryeredaktori në largim vendosi jo një superstar në kopertinë, por 40 prej tyre. Redaktori i modës i lindur në Gana u dorëhoq papritur në qershor pas më shumë se gjashtë vjetësh në krye. Kopertina e tij mbledh supermodele, mega yje të Hollivudit, ikona të pop-it me të cilët ka punuar, duke përfshirë Naomi Campbell, Cindy Crawford, Miley Cyrus, Linda Evangelista, Jane Fonda, Dua Lipa, Kate Moss dhe Serena Williams.

Të fotografuara në Manhattan nga Steven Meisel (për kopertinën) dhe Ned Rogers (për faqet e brendshme), 40 gratë fluturuan nga Londra, Parisi, Milano, Los Angeles dhe gjetkë për të qenë pjesë e kopertinës. Lajmi për largimin e Enninful tronditi botën e modës vitin e kaluar. Pas një karriere që ndikoi në nivelet më të larta të industrisë përmes postimeve në iD, W dhe American Vogue, Enninful mbrojti diversitetin në edicionin britanik të revistës së fundit në atë që shumë e panë si një drejtim të ri shumë të nevojshëm për publikimin me histori.

Mandati i tij pa disa të para historike, si punësimi i fotografëve me ngjyrë Misan Harriman dhe Kennedi Carter për të xhiruar histori kopertinash, si në vitin 2020, dhe një seri prej pesë kopertinash me aktivistë, modele dhe krijues me aftësi të kufizuara për numrin e majit 2023.