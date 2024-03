SHBA miraton shitjen, Maqedonia e Veriut do të blejë automjete të lehta taktike nga forcat amerikane

Departamenti Amerikan i Shtetit ka miratuar shitjen e automjeteve të lehta taktike (ALK) Maqedonisë së Veriut për 111 milion dollarë.

Agjencia e Bashkëpunimit për Sigurinë e Mbrojtjes dorëzoi dje certifikimin e kërkuar duke njoftuar Kongresin për këtë shitje të mundshme. Maqedonia e Veriut gjithashtu do të kërkojë të blejë shtesë 18 transportues të armëve të rënda dhe shtatë automjete për qëllime të përgjithshme, përfshirë në marrëveshjen prej 79 milion dollarëve për 71 ALK-të.

Nga Agjencia e Bashkëpunimit për Sigurinë e Mbrojtjes në njoftim thonë se kjo shitje do të mbështesë politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara për të rritur mbrojtjen e aleatëve të NATO-s.

“Shitja e propozuar do të rrisë kapacitetin e Maqedonisë së Veriut për të përballuar kërcënimet aktuale dhe të ardhshme duke ofruar aftësi taktike për të penguar kundërshtarët dhe për të marrë pjesë në operacionet e NATO-s. Shitja e propozuar do të mbështesë qëllimin e saj për përmirësimin e mbrojtjes kombëtare dhe territoriale, si dhe ndërveprimin me SHBA=të dhe forcat e NATO-s. Maqedonia e Veriut nuk do ta ketë të vështirë të absorbojë këtë pajisje në forcat e saj të armatosura”.

“Shitja e propozuar e kësaj pajisje dhe mbështetje nuk do të ndryshojë ekuilibrin bazë ushtarak në rajon. Zbatimi i kësaj shitje të propozuar do të kërkojë udhëtim të përkohshëm me detyrë prej tre deri në pesë përfaqësuesve të qeverisë së SHBA-së në Maqedoninë e Veriut për një kohëzgjatje deri në pesë vjet”, thuhet në njoftim.