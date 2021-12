Moska liston kërkesat për zbutjen e tensioneve me Ukrainën

Rusia ka kërkuar kufizime të rrepta për aktivitetet e aleancës ushtarake të NATO-s të udhëhequr nga SHBA në vendet fqinje me kufijtë e saj.

Tensioni është rritur midis Rusisë dhe vendeve perëndimore, të cilët kanë frikë se Rusia planifikon të pushtojë fqinjin e saj Ukrainën.

Rusia e mohon këtë, por thotë se NATO duhet të përjashtojë mundësinë e anëtarësimit të Ukrainës dhe të tjerëve në NATO për të qetësuar situatën.

Moska dëshiron bisedime urgjente me SHBA-në, por propozimet e saj po shihen si jo-fillestare në Uashington.

Duke iu përgjigjur thirrjes së Moskës për negociata të drejtpërdrejta me SHBA-në, zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë Jen Psaki tha për gazetarët: “Nuk do të ketë bisedime për sigurinë evropiane pa aleatët dhe partnerët tanë evropianë”.

Zëvendësministri i Jashtëm Sergei Ryabkov tha se Rusia i kishte dhënë SHBA-së dhe NATO-s dy projekt-traktate. Nuk kishte alternativë tjetër, tha ai, pasi “gjendja e marrëdhënieve midis Rusisë dhe Perëndimit kolektiv është një mungesë totale besimi”.

Në propozime, Rusia parashtron një sërë kërkesash radikale, të cilat kërkojnë nga vendet që u bashkuan me NATO-n pas rënies së Bashkimit Sovjetik, të mos vendosin trupa ose armë në zonat ku ato mund të shiheshin si kërcënim për Rusinë.

Bombarduesit e rëndë dhe anijet luftarake nuk do të lejohen në zona jashtë hapësirës ajrore të tyre kombëtare ose ujërave nga të cilat ata mund të kryejnë një sulm.

Kjo do të thotë se NATO nuk do të luajë asnjë rol në asnjë nga tre republikat baltike apo në Poloni. Dhe NATO-s do t’i duhet të heqë dorë nga planet që Ukraina dhe Gjeorgjia t’i bashkohen përfundimisht aleancës perëndimore./albeu.com