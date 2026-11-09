Pushimi mjekësor në Maqedoninë e Veriut, nga 1 dhjetori kontrolle shtesë për zgjatjen pas pesë ditësh

Pushimi mjekësor në Maqedoninë e Veriut, nga 1 dhjetori kontrolle shtesë për zgjatjen pas pesë ditësh

Rregullat e reja për pushimin mjekësor në Maqedoninë e Veriut do të zbatohen prej 1 dhjetorit. Mjekët amë mund të japin deri në pesë ditë pushim pa kërkesa të tjera diagnostikuese; nëse pushimi duhet zgjatur, do të nevojiten analiza të tjera ose vizita te specialisti, sipas sëmundjes.

Sipas Fondit për Sigurim Shëndetësor, dita e pestë nuk përbën afat të detyrueshëm për kthimin e pacientit në punë dhe e drejta për pushim mjekësor mbetet në fuqi.

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Kompetenca e mjekëve amë për të miratuar deri në 15 ditë pushim nuk ndryshon. Kur nevojitet një periudhë më e gjatë, vendimin e merr komisioni mjekësor. Nëse e kërkon gjendja shëndetësore, mund të jepet udhëzim prioritar që kontrolli specialistik të kryhet më shpejt.

Kur pushimi mjekësor i kalon 60 ditë, përgjithësisht kërkohet mendimi konsiliar i tre specialistëve. Rregullorja parashikon përjashtime për disa sëmundje të rënda, ndërsa pacientët me sëmundje kronike mund të paraqesin rezultate të mëparshme diagnostikuese, nëse ato janë të përshtatshme.

Për mënyrën e zbatimit të rregullave, mjekët kanë kërkuar shpjegime të mëtejshme, sidomos kur pacientët nuk arrijnë të marrin në kohë termin te specialisti.

Fondi ka njoftuar se më 19 dhe 20 nëntor do të zhvillojë punëtori për mjekët amë. Më 20 nëntor është planifikuar edhe një debat publik mbi kriteret e reja.


Shtuar 9.11.2026 13:26

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