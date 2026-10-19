Parlamenti merr në shqyrtim ligjin e ri për investimin e kursimeve pensionale sipas moshës dhe nivelit të rrezikut

Në Kuvend ka mbërritur propozimi ligjor që synon të reformojë shtyllën e dytë pensionale, duke parashikuar që kursimet e qytetarëve të investohen në tre kategori rreziku: i lartë, i mesëm dhe i ulët. Nisma përfshin gjithashtu një ndarje të bazuar në moshë, në mënyrë që strategjia e investimit të përkojë me vitet që i mbeten secilit kontribuues deri në daljen në pension.
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Shtylla e dytë pensionale funksionon duke mbledhur një pjesë të kontributeve të punonjësve në llogari individuale, të cilat më pas menaxhohen nga kompani të licencuara pensionale për të gjeneruar kursime afatgjata. Me projektligjin e ri, këto investime do të strukturohen në tri shkallë rreziku, duke u dhënë qytetarëve mundësi zgjedhjeje sipas profilit të tyre.
Sipas përcaktimeve të propozuara, personat që nuk e kanë mbushur moshën 45 vjeç do të kenë dy alternativa: investime me rrezik të lartë ose të mesëm. Grupmosha 45 deri në 57 vjeç do të ketë akses në të tria nivelet e rrezikut, ndërsa ata që kanë kaluar moshën 57 vjeç do të kufizohen në opsionet me rrezik të mesëm ose të ulët.
Për grupin deri në 45 vjeç parashikohet zgjedhja midis rrezikut të lartë dhe atij të mesëm. Për moshën 45–57 vjeç ofrohen të tria nivelet, kurse për mbi 57 vjeç mbeten vetëm rreziku i mesëm dhe ai i ulët.
Investimet me rrezik të lartë mbartin potencial për fitime më të mëdha, por njëkohësisht edhe mundësi për humbje të konsiderueshme. Ato me rrezik të mesëm synojnë të balancojnë mundësinë e fitimit me ekspozimin ndaj rrezikut, ndërsa kategoria me rrezik të ulët synon kryesisht stabilitetin e kursimeve, pa ofruar garanci për fitim. Administrimi i fondeve do të mbetet në duart e shoqërive të licencuara pensionale, ndërsa mbikëqyrja e zbatimit të rregullave do të kryhet nga MAPAS. Të dhënat e publikuara në muajin tetor tregojnë se fondet e detyrueshme pensionale numëronin mbi 643 mijë anëtarë, me vlerë totale të akumuluar prej rreth 218 miliardë denarë, që i korrespondon afërsisht 3,5 miliardë eurove.
Projekti i ri ligjor tashmë duhet t’i nënshtrohet procedurave parlamentare. Në rast miratimi, sistemi i ri do t’u japë qytetarëve mundësinë që kursimet e tyre pensionale të investohen në forma të ndryshme, në përputhje me moshën dhe nivelin e rrezikut që ata pranojnë. Megjithatë, fitimet më të larta nuk janë të siguruara dhe investimet me rrezik më të madh mund të rezultojnë edhe në humbje./Alsat/