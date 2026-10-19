VIDEO/ Kevin Dodaj vendos derbin në Poloni, ish-sulmuesi i Vllaznisë feston mes entuziazmit të tifozëve

Kevin Dodaj ishte protagonist në fitoren 2-1 të Lechia Gdnask ndaj Arka Gdynia, duke shënuar golin që vulosi suksesin në këtë përballje derbi. Sulmuesi i Kombëtares shqiptare U-21 konfirmoi edhe një herë rëndësinë e tij në skuadër.
Shakh e shërbeu me një pasim të saktë në minutën e 51-të, ndërsa Dodaj, i gjendur përballë portierit, realizoi pa vështirësi. Goli shpërtheu festën e lojtarëve dhe të tifozëve në tribunat e stadiumit.
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Për ish-lojtarin e Vllaznisë ky ishte realizimi i katërt në ligën e dytë për nga rëndësia në Poloni, ku ka kontribuar gjithashtu me dy asiste. Dodaj aktivizohet te Lechia Gdnask në formë huazimi, ndërsa kartoni i tij është në pronësi të CSKA Sofia.
Rrugëtimi i tij profesional nisi me shkodranët në vitin 2023, kur u shfaq si një prej talenteve premtues të Superiores pas paraqitjeve të mira me Vllazninë. Transferimi te CSKA Sofia u konsiderua një mundësi për të hedhur një hap përpara në karrierë, por minutat e kufizuara në fushë ndikuan në ecurinë e tij. Kjo solli rikthimin te kuqeblutë në sezonin 2025/26, përpara se Dodaj të niste një tjetër aventurë, këtë herë me Lechia Gdnask.