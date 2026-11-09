Mickoski për “Alta Bankën”: Do ta shpëtojmë bankën, skenarët e LSDM-së nuk do të realizohen

Kryeministri i RMV-së, Hristijan Mickoski, deklaroi sot se “Alta Banka” do të shpëtohet dhe do të vazhdojë veprimtarinë. Ai iu përgjigj pyetjeve të gazetarëve për kërkesën e opozitës që Prokuroria të hapë hetim, si edhe për mënyrën se si Macura mori licencë.
Mickoski tha se gjatë ditëve të fundit është marrë personalisht dhe me përkushtim me çështjen e bankës. Sipas tij, ka arsye për optimizëm: një institucion financiar do të bëhet pronar i “Alta Bankës”, ndaj ajo nuk do të përfundojë në falimentim. Ai e cilësoi këtë zhvillim të rëndësishëm për kreditorët dhe për të gjithë ata që kanë marrëdhënie me bankën. Kryeministri u shpreh se opozita, e cila sipas tij ka zhvilluar çdo ditë fushatë duke paralajmëruar falimentimin e saj, do të zhgënjehet.
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Sa i përket kërkesës për hetim, Mickoski tha se pajtohet plotësisht që Prokuroria të hapë një rast dhe të nisë hetimet për të parë përfundimet e tyre. Megjithatë, pretendimet e opozitës gjatë ditëve të fundit ai i quajti “estradë dhe folklor politik”.
Duke folur për Macurën, kryeministri tha se ai ka plotësuar të gjitha kushtet ligjore dhe kriteret për të vepruar në tregun e vendit. Mickoski përmendi se rregullatori austriak i kishte lejuar më parë Macurës të bëhej pronar i një pjese të aksioneve në “Adiko Bankës” dhe se ai kishte hyrë në marrëdhënie tregtare e afariste me “Raiffeisen Bank”, të cilën e përshkroi si një nga institucionet më të mëdha financiare në rajon.
Sipas Mickoskit, Qeveria nuk mund të vendosë se kush lejohet të punojë, për sa kohë përmbushen kushtet dhe rregullat. Ai akuzoi LSDM-në opozitare se, kur ishte në pushtet, u kishte krijuar mundësi të punonin vetëm disa firmave të afërta me të dhe me familjen e asaj kohe. Kryeministri tha se qasja e qeverisë së tij është që kushdo të mund të veprojë në vend mbi bazën e tregut të lirë, parimeve demokratike dhe marrëdhënieve tregtare.
Mickoski shtoi se e kishte cilësuar këtë si një rast të importuar që në fillim. Sipas tij, opozita synon realizimin e skenarëve të zinj, ndërsa Qeveria kërkon ta shpëtojë bankën dhe t’i mundësojë të vazhdojë funksionimin. Ai shprehu bindjen se rezultati do të shihet në përfundim të procesit.