Palmer: Maqedonia e Veriut i ka përmbushur kërkesat e BE-së, ndërsa bllokada bullgare krijon precedent të dëmshëm për rajonin

Palmer: Maqedonia e Veriut i ka përmbushur kërkesat e BE-së, ndërsa bllokada bullgare krijon precedent të dëmshëm për rajonin

Ish-Përfaqësuesi Special i SHBA-së për Ballkanin Perëndimor, Matthew Palmer, tha se Maqedonia e Veriut ka përmbushur gjithçka që Bashkimi Evropian i ka kërkuar për të përparuar drejt anëtarësimit. Sipas tij, pengesa e vendosur nga Bullgaria krijon një precedent të keq për të gjithë rajonin.

Në një intervistë për RTVM, Palmer u shpreh se mosmarrëveshjet mes dy vendeve nuk duhet të bllokojnë pranimin në BE. Ai kërkoi përfshirje më aktive të Brukselit dhe të shteteve anëtare kryesore, duke e cilësuar të pafat mundësinë që Bullgaria të ndalë rrugën evropiane të Shkupit.

Të lidhura

None found

Palmer paralajmëroi se kjo situatë ndikon edhe te kandidatët e tjerë. Ai tha se Beogradi po sheh çfarë po ndodh me Shkupin dhe po pyet veten se çfarë kërkesash mund të paraqesin Zagrebi ose Bukureshti gjatë procesit të pranimit. Sipas tij, një pasiguri e tillë i shkurajon vendet kandidate të ndërmarrin reformat e nevojshme.

Ai shprehu shpresën që Bullgaria të tregojë përmbajtje dhe që Bashkimi Evropian të këmbëngulë për të mos lejuar që çështjet dypalëshe të rëndojnë procesin e zgjerimit. Duke iu referuar rolit amerikan, Palmer kujtoi se kishte marrë pjesë personalisht në përpjekjet e mëparshme për të kapërcyer pengesën, kur kërkesat bullgare nisën të vështirësonin përparimin evropian të Shkupit.

Sipas Palmer, pala amerikane bëri gjithçka mundi për ta hequr bllokadën. Ndonëse e përshkroi procesin si të ndërlikuar, ai tha se beson që Sofja do ta kuptojë përfundimisht se është në interes të Bullgarisë ta ketë Maqedoninë e Veriut partnere evropiane.

Palmer pret që Shtetet e Bashkuara të vijojnë mbështetjen për të dyja palët, por theksoi se nevojitet një angazhim më i fortë edhe nga institucionet evropiane dhe kryeqytetet e vendeve anëtare.

Ai argumentoi se vlerësimi i vendeve kandidate duhet të mbështetet te reformat, jo te debatet mbi historinë dhe identitetin. Megjithatë, sipas tij, BE-ja vështirë se mund ta zbatojë këtë qasje pa mbështetjen aktive të anëtarëve me ndikim.

Për këtë arsye, Palmer veçoi Francën, Gjermaninë dhe Italinë si vende që duhet të marrin rol aktiv për të ruajtur integritetin e një procesi të drejtë e transparent, në interes të të gjitha palëve të përfshira.

Palmer nuk paraqiti një model të caktuar për marrëveshjen mes Shkupit dhe Sofjes. Ai tha se ekzistojnë disa rrugë të mundshme dhe hapësirë për “diplomaci krijuese”, duke pritur angazhim nga të dy vendet, Brukseli, kryeqytetet kryesore evropiane dhe Uashingtoni.


Shtuar 9.11.2026 14:31

Tags: , ,
Shumica qeverisëse rrëzoi propozimin për shujtë studentore prej 200 denarësh

Shumica qeverisëse rrëzoi propozimin për shujtë studentore prej 200 denarësh
VLEN: Koalicioni qeveritar mbetet i qëndrueshëm, do të punojmë për realizimin e zotimeve

VLEN: Koalicioni qeveritar mbetet i qëndrueshëm, do të punojmë për realizimin e zotimeve
Mendi Qyra: Në vitin e parë shlyem 2.5 milionë euro borxhe dhe çuam përpara projektet

Mendi Qyra: Në vitin e parë shlyem 2.5 milionë euro borxhe dhe çuam përpara projektet
Siljanovska-Davkova në Paris: Evropa nuk është e plotë pa një Ballkan Perëndimor të qëndrueshëm

Siljanovska-Davkova në Paris: Evropa nuk është e plotë pa një Ballkan Perëndimor të qëndrueshëm
Tetë shoferë ndalohen për drejtim të pakujdesshëm, gjashtë prej tyre pa provim të vozitjes

Tetë shoferë ndalohen për drejtim të pakujdesshëm, gjashtë prej tyre pa provim të vozitjes
Krenar Lloga kritikon propozimin për provimin e jurisprudencës: Nuk është për t’u krenuar

Krenar Lloga kritikon propozimin për provimin e jurisprudencës: Nuk është për t’u krenuar
Spitali modular i Kumanovës do të përdoret për mjekësi fizike dhe rehabilitim

Spitali modular i Kumanovës do të përdoret për mjekësi fizike dhe rehabilitim
Safe City” shtrihet edhe në Bllacë; nga gjobat priten rreth 10 milionë euro në vit

Safe City” shtrihet edhe në Bllacë; nga gjobat priten rreth 10 milionë euro në vit
kumar siteleriBursa Escortkumar sitelerijojobetgüvenilir bahis sitelerigüvenilir bahis siteleriyasal bahis sitelerigrandpashabetbetparkkahraman haberdeneme bonusujojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişcasinofast güncel girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişUltrabetonline notaryjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişxbahisjojobetjojobet girişgiftcardmall/mygiftextrabetextrabet