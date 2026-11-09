Palmer: Maqedonia e Veriut i ka përmbushur kërkesat e BE-së, ndërsa bllokada bullgare krijon precedent të dëmshëm për rajonin

Ish-Përfaqësuesi Special i SHBA-së për Ballkanin Perëndimor, Matthew Palmer, tha se Maqedonia e Veriut ka përmbushur gjithçka që Bashkimi Evropian i ka kërkuar për të përparuar drejt anëtarësimit. Sipas tij, pengesa e vendosur nga Bullgaria krijon një precedent të keq për të gjithë rajonin.
Në një intervistë për RTVM, Palmer u shpreh se mosmarrëveshjet mes dy vendeve nuk duhet të bllokojnë pranimin në BE. Ai kërkoi përfshirje më aktive të Brukselit dhe të shteteve anëtare kryesore, duke e cilësuar të pafat mundësinë që Bullgaria të ndalë rrugën evropiane të Shkupit.
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Palmer paralajmëroi se kjo situatë ndikon edhe te kandidatët e tjerë. Ai tha se Beogradi po sheh çfarë po ndodh me Shkupin dhe po pyet veten se çfarë kërkesash mund të paraqesin Zagrebi ose Bukureshti gjatë procesit të pranimit. Sipas tij, një pasiguri e tillë i shkurajon vendet kandidate të ndërmarrin reformat e nevojshme.
Ai shprehu shpresën që Bullgaria të tregojë përmbajtje dhe që Bashkimi Evropian të këmbëngulë për të mos lejuar që çështjet dypalëshe të rëndojnë procesin e zgjerimit. Duke iu referuar rolit amerikan, Palmer kujtoi se kishte marrë pjesë personalisht në përpjekjet e mëparshme për të kapërcyer pengesën, kur kërkesat bullgare nisën të vështirësonin përparimin evropian të Shkupit.
Sipas Palmer, pala amerikane bëri gjithçka mundi për ta hequr bllokadën. Ndonëse e përshkroi procesin si të ndërlikuar, ai tha se beson që Sofja do ta kuptojë përfundimisht se është në interes të Bullgarisë ta ketë Maqedoninë e Veriut partnere evropiane.
Palmer pret që Shtetet e Bashkuara të vijojnë mbështetjen për të dyja palët, por theksoi se nevojitet një angazhim më i fortë edhe nga institucionet evropiane dhe kryeqytetet e vendeve anëtare.
Ai argumentoi se vlerësimi i vendeve kandidate duhet të mbështetet te reformat, jo te debatet mbi historinë dhe identitetin. Megjithatë, sipas tij, BE-ja vështirë se mund ta zbatojë këtë qasje pa mbështetjen aktive të anëtarëve me ndikim.
Për këtë arsye, Palmer veçoi Francën, Gjermaninë dhe Italinë si vende që duhet të marrin rol aktiv për të ruajtur integritetin e një procesi të drejtë e transparent, në interes të të gjitha palëve të përfshira.
Palmer nuk paraqiti një model të caktuar për marrëveshjen mes Shkupit dhe Sofjes. Ai tha se ekzistojnë disa rrugë të mundshme dhe hapësirë për “diplomaci krijuese”, duke pritur angazhim nga të dy vendet, Brukseli, kryeqytetet kryesore evropiane dhe Uashingtoni.