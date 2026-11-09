Manchester United shqyrton Jobe Bellinghamin si përforcim të mundshëm për mesfushën

Paraqitjet e mira të Jobe Bellinghamit te Borussia Dortmundi kanë rikthyer vëmendjen te mundësia që mesfushori anglez të luajë në Ligën Premier. Manchester United po shqyrton emra për repartin e mesfushës, por ende nuk ka bisedime të konfirmuara me klubin gjerman.
21-vjeçari, vëllai i Jude Bellinghamit të Real Madridit, mund të jetë një nga opsionet që klubi nga Old Trafford do të vlerësojë nëse Bruno Fernandes largohet. Drejtuesit e Unitedit po planifikojnë ndryshime në mesfushë dhe e shohin profilin e Jobe Bellinghamit si një mundësi për të ardhmen.
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Qëndrimi i Fernandesit në klub mbetet i pasigurt. Kontrata e mesfushorit portugez është e vlefshme deri në qershor të vitit 2027, ndërsa Manchester United ka të drejtë ta zgjasë atë edhe për një sezon, deri në vitin 2028. Deri tani, negociatat për një marrëveshje të re nuk kanë prodhuar rezultat konkret.
Fernandesi 32-vjeçar ka shprehur publikisht pakënaqësi për disa aspekte të mënyrës si funksionon klubi. Edhe pse fillimisht dëshiron të qëndrojë në Old Trafford, mungesa e përparimit në bisedimet për kontratën e re e mban të hapur mundësinë e largimit pas këtij sezoni.
Bellingham iu bashkua Dortmundit në verën e vitit 2025, pasi u largua nga Sunderland. Me këtë klub ai kishte luajtur rol të rëndësishëm në ngjitjen drejt një niveli më të lartë të futbollit anglez.
Në sezonin 2025/26, mesfushori regjistroi 49 paraqitje në të gjitha garat, me një gol dhe pesë asistime. Edicionin aktual e ka nisur duke fituar hapësirë te Dortmundi: ka luajtur tetë ndeshje në Bundesligë, ka dhënë dy asistime dhe ka grumbulluar 558 minuta. Në gjashtë prej takimeve ishte titullar.
Shkathtësia për të ndihmuar në faza të ndryshme të lojës dhe përshtatshmëria në mesfushë mund ta bëjnë Bellinghamin një profil interesant për Manchester Unitedin. Megjithatë, ai nuk shihet si zëvendësues i drejtpërdrejtë i Fernandesit, veçanërisht në krijimin e rasteve dhe në përgjegjësitë sulmuese.
Nëse portugezi largohet, Unitedi do të ketë nevojë për një lojtar që mund të marrë përgjegjësi në mesfushë. Përvoja e Bellinghamit në futbollin anglez dhe zhvillimi i tij në Gjermani mund të jenë arsye që drejtuesit ta marrin në konsideratë.
Një transferim, megjithatë, nuk do të ishte i lehtë. Kontrata e Bellinghamit me Borussia Dortmundin zgjat deri në qershor të vitit 2030 dhe vlera e tij në tregun e transferimeve vlerësohet rreth 38 milionë euro. Klubi gjerman nuk është nën presion për ta shitur, ndërsa deri tani nuk raportohet për ofertë zyrtare nga Manchester Unitedi.
Kështu, interesimi i mundshëm mbetet në kuadrin e spekulimeve dhe varet para së gjithash nga vendimi për të ardhmen e Bruno Fernandesit. Në rast se mesfushori portugez largohet, Jobe Bellingham mund të jetë ndër emrat që Unitedi shqyrton për të përforcuar repartin.