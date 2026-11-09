Maqedonia e Veriut ul çmimet e karburanteve

Maqedonia e Veriut ul çmimet e karburanteve

Nga ora 00:01 e datës 10.11.2026, në Maqedoninë e Veriut do të zbatohen çmime të reja maksimale për derivatet e naftës. Ulja mesatare e çmimeve të shitjes me pakicë është 7,51 % krahasuar me vendimin e datës 2.11.2026.

Vendimi është marrë nga Komisioni Rregullator i Energjetikës, i Shërbimeve të Ujit dhe i Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturina Komunale i Republikës së Maqedonisë së Veriut (KRRE).

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Benzinat EUROSUPER BS-95 dhe EUROSUPER BS-98 do të kushtojnë 7,00 den/litër më pak. Çmimet e tyre maksimale do të jenë përkatësisht 86,00 dhe 88,00 denarë/litër.

Çmimi i shitjes me pakicë i EURODIZELIT (D-E V) ulet me 5,50 den/l, ndërsa EURODIZEL BS (D-E V) do të shitet për 94,50 denarë/litër.

Vaji Ekstra i Lehtë për Amvisëri (EL-1) pëson ulje prej 6,50 den/litër. Çmimi maksimal i Vajit për Djegie Ekstra të Lehtë 1 (EL-1) do të jetë 103,50 denarë/litër.

Për Mazutin М-1 SU, ulja është 6,261 den/kg; çmimi i tij i shitjes me pakicë do të jetë 49,312 denarë/kilogram.


Shtuar 9.11.2026 13:12

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