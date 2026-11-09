Gjykata e Koçanit nuk pranon pjesëmarrjen online të Iva Mihailovës në gjyq

Gjykata e Koçanit nuk pranon pjesëmarrjen online të Iva Mihailovës në gjyq

Kërkesa e Iva Mihailovës, e cila është arratisur, për t’u lidhur me video në seancat e gjyqit ndaj saj është hedhur poshtë nga Gjykata në Koçani.

Mihailova, 23 vjeçe, u largua drejt Bullgarisë dhe po ndiqet penalisht në Gjykatën Themelore në Koçani për një aksident trafiku me pasojë vdekjen. Ajo i tha “BNT” se avokati i saj kishte paraqitur tashmë kërkesën për ta lejuar të merrte pjesë online në seancën e ardhshme, të planifikuar për sot.

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Në një intervistë për “BNT”, Mihailova ngriti akuza të rënda ndaj policisë së RMV-së për abuzim psikologjik, mbikëqyrje dhe kontrolle të paligjshme gjatë kohës që ndodhej në Koçan.

Sipas “BNT”, që po ndjek seancën në Koçani, prokurori Igorço Krstov e kundërshtoi kërkesën. Ai vlerësoi se e akuzuara mund të paraqitet vetë në sallën e gjyqit dhe të marrë pjesë në seancën kryesore, ashtu siç kishte bërë në seancat e mëparshme.

Nga prokuroria u deklarua se Mihailova nuk i respektoi masat për të siguruar praninë e saj dhe u arratis me dashje e me vetëdije. Për këtë arsye, sipas këtij qëndrimi, ajo vetë zgjodhi që procedura të vijonte pa të.


Shtuar 9.11.2026 15:49

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