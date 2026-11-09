Tre deputetë të PDK-së diskutojnë për Gjykatën Speciale me ambasadorin e BE-së

Arian Tahiri, Elmi Reçica dhe Ariana Musliu Shoshi, deputetë të Partisë Demokratike të Kosovës, u takuan të hënën me ambasadorin e Bashkimit Evropian në Prishtinë, Dirk Schuebel.
Takimin e bëri të ditur Tahiri, i cili drejton grupin e deputetëve të PDK-së. Sipas tij, ndër çështjet e trajtuara ishte edhe Gjykata Speciale.
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Tahiri shkroi se deputetët shprehën shqetësimet e tyre për procesin gjyqësor në Hagë dhe diskutuan për respektimin e mbrojtjen e të drejtave të njeriut, si edhe për rëndësinë e çuarjes përpara të agjendës evropiane. Ai theksoi se Bashkimi Evropian mbetet partner strategjik i Kosovës dhe se përkushtimi ndaj vlerave të përbashkëta evropiane është thelbësor për të ardhmen e vendit.