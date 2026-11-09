Georgievski akuzon ZNAM-in se po e kthen gjuhën e provimit të jurisprudencës në çështje ndëretnike

Georgievski akuzon ZNAM-in se po e kthen gjuhën e provimit të jurisprudencës në çështje ndëretnike

Ish-kryeministri Ljupço Georgievski ka kritikuar partinë ZNAM, duke thënë se ajo nuk ka ide politike dhe po e shndërron çështjen e gjuhës në provimin e jurisprudencës në një problem mes etnive.

Në një postim në Facebook, Georgievski u shpreh se prej muajsh ZNAM po përsërit të njëjtin qëndrim: se do ta mbrojë deri në fund gjuhën maqedonase në provimin e jurisprudencës.

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“Për muaj të tërë, partia ZNAM ka përsëritur vetëm një temë si një disk i prishur: Ata do ta mbrojnë gjuhën maqedonase në provimin fillestar gjyqësor deri në fund, (përndryshe, nuk keni mundësi të dëgjoni një këngë maqedonase në Kumanovë)”, shkroi Georgievski.

Sipas ish-kryeministrit, problemi lidhet me dy çështje themelore: mungesën e plotë të veprimit politik dhe nxitjen e qëllimshme të një çështjeje të vogël, derisa ajo të shndërrohet në një problem të madh multietnik.

Reagimi i tij vjen në një periudhë kur përdorimi i gjuhës shqipe në provimin e jurisprudencës është bërë temë e debatit politik në vend.


Shtuar 9.11.2026 15:23

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