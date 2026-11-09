Shiroka Pula takohet me ambasadorin Rudolph, vlerësohet kontributi i diasporës në Gjermani

Shiroka Pula takohet me ambasadorin Rudolph, vlerësohet kontributi i diasporës në Gjermani

Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka Pula, zhvilloi një takim me Rainer Rudolph, ambasadorin e Republikës së Gjermanisë në Prishtinë.

Sipas Presidencës, biseda rikonfirmoi marrëdhëniet e shkëlqyera mes Kosovës dhe Gjermanisë, si edhe partneritetin që dy shtetet kanë ndërtuar ndër vite.

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Shiroka Pula falënderoi Gjermaninë për përkrahjen e vazhdueshme gjatë përpjekjeve të Kosovës për liri, pavarësi dhe shtetndërtim. Ajo theksoi se kjo mbështetje mbetet e rëndësishme edhe për rrugën e mëtejshme të vendit drejt integrimit euroatlantik.

Në takim u çmua gjithashtu diaspora shqiptare në Gjermani, e cila shërben si lidhje e rëndësishme mes dy vendeve dhe ndihmon në forcimin e marrëdhënieve ndërmjet popujve, thuhet në njoftim.


Shtuar 9.11.2026 15:15

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