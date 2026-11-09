Zbulohen pjesë automjetesh të padeklaruara në Vërmicë, ndalohet kontrabandimi

Dogana e Kosovës bëri të ditur se në pikëkalimin kufitar të Vermicës është parandaluar një rast i kontrabandimit të mallrave, gjatë kontrolleve të kamionëve që hynin në vend.
Gjatë verifikimit të një kamioni të ngarkuar me automjete, i cili ishte paraqitur për përfundimin e procedurave të zhdoganimit, zyrtarët kontrolluan nëse ngarkesa përputhej me dokumentacionin shoqërues.
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Kontrolli fizik zbuloi në brendësi të kamionit mallra të padeklaruara, konkretisht pjesë për automjete.
“Vlera e mallrave të padeklaruara, pa përfshirë detyrimet e importit, vlerësohet të jetë rreth 3,400 euro”, thuhet në njoftimin e Doganës.
Për mosdeklarimin e mallrave është nisur procedurë kundërvajtëse, në bazë të dispozitave të Kodit Doganor dhe të Akcizave.