Si të jeni të kënaqur me punën tuaj në vitin e ri?

Jeni duke punuar shumë apo mezi punoni? Duket se një jetë profesionale më e kënaqshme i kërkon të dyja – të paktën kështu pretendon sipërmarrësja Grace Beverly.

Gjatë semestrit të saj të fundit në Oksford, Grace Beverley shkroi 40,000 fjalë, kaloi pesë provime, nisi një projekt biznesi dhe riemërtoi një tjetër, dhe më pas punësoi punëtorët e saj për herë të parë.

“Ndihesha energjike, por isha e paqëndrueshme dhe e stresuar”, thotë Beverly. Ajo shpejt e kuptoi se ishte më pak produktive kur punonte më shumë. Kjo është një dilemë e zakonshme pasi mendon se duhet të zgjedhësh midis drejtimit të një jete biznesi dhe aftësisë për të pasur një jetë personale fare.

Për më tepër, pak besojnë se mund t’i kenë të dyja – një karrierë të suksesshme dhe kohë për veten e tyre. Beverly, një ish-influencuese e fitnesit dhe tani themeluese e dy bizneseve të suksesshme (TALA, një markë sportive dhe aplikacion fitnesi Shreddy) me një milion ndjekës në Instagram, nuk e pranoi faktin që ajo duhej të zgjidhte mes të dyjave.

“Kur ndava mendimet e mia për produktivitetin në Instagram, mora komente si: “Duhet të relaksoheni pak!” dhe kur postova një foto ku isha duke pushuar, pala tjetër më telefonoi menjëherë duke më dhënë leksione se nuk më mungon koha. , vetëm disiplinë. “Unë thjesht nuk mund të fitoja,” thotë Beverly.

Një besimtare e fortë se puna e palodhur dhe përpjekja janë dy anët e medaljes së produktivitetit, Beverly krijoi një plan të ri produktiviteti bazuar në librin e saj të ri, Të punosh shumë, të punosh me vështirësi: Si të arrish më shumë, të stresohesh më pak dhe të ndihesh i përmbushur. Ajo vendosi të ndajë njohuritë e saj të fituara rishtazi në mënyrë që ne të mësojmë një herë e mirë të balancojmë punën dhe kohën e lirë. Dhe kjo është pikërisht ajo që na duhet në fillim të vitit të ri.

Kur punon shumë…

Realiteti dikton që ne duhet të fitojmë për të jetuar. Ne duam gjithashtu një karrierë që është sfiduese për ne. Na pëlqen të kërkojmë ndihmë nga udhëzuesit e suksesit të biznesit, por ato shpesh mund të jenë mjaft të thata. Kështu vendosëm të kombinojmë atë që mësuam me njohuritë tona. Dhe voilà…

Planifikoni kohën tuaj

Menaxhimi i zgjuar i kohës është çelësi për të arritur të gjitha qëllimet tuaja. Kjo është arsyeja pse ne e duam metodën Eisenhower – një plan prioritar që na ndihmon të kuptojmë se çfarë është urgjente dhe çfarë është e rëndësishme. Kjo do të thotë, në cilën mënyrë do të bëjmë detyra të caktuara, dhe cilat do t’i fshijmë nga orari.

Merrni një fletë letre dhe një stilolaps dhe ndajeni faqen në katër pjesë të barabarta:

1. Urgjent

2. E rëndësishme

3. Delegacioni

4. Nuk ka rëndësi.

Kështu do të dini saktësisht se cilat nga detyrat e përditshme janë vërtet të rëndësishme për ju (1 dhe 2), dhe cilat mund të kaloni (3 dhe 4). Ndonëse në shikim të parë kjo mund të duket si shtimi i punës në një orar tashmë të mbushur, pasi të përcaktoni se cilat detyra janë vërtet të rëndësishme për ju, lista juaj (shih hapin tjetër) do të fillojë të “marrë frymë”.

Kthejeni listën e detyrave në një tabelë

Fakti është se është e vështirë të menaxhosh takimet kur lista e luajtjes të kujton 40 hitet më të mira muzikore. Domethënë, të gjitha detyrat në listën tuaj nuk janë njësoj të rëndësishme dhe pasi t’i ndani në katër grupe me metodën Eisenhower, do të dini se cilat janë me të vërtetë të rëndësishme, pra cilat do të plotësoni në grafikun tuaj ditor. Ne i shtojmë edhe detyra që mund të mos kryhen në të njëjtën ditë, por që nuk e zvogëlon rëndësinë e tyre.

Ndani tabelën në tre kolona:

1. Ticks të shpejta (detyrat që zgjasin pesë minuta ose më pak)

2. Detyrat (ato që zgjasin deri në gjysmë ore)

3. Projekte (kafshime të mëdha për t’u ditur). Ndani projektet në 12 hapa më të vegjël dhe mos prisni t’i kryeni ato brenda një dite).

Blloqe në planifikues

Çdo artikull në tabelën tuaj duhet të vendoset në një kalendar në formën e një blloku kohor duke përdorur teknikën e “bllokimit” të kohës. Blloqet mund të zgjasin nga gjysmë ore deri në katër orë, në varësi të asaj që ju përshtatet më mirë. Për shembull, ne krijojmë blloqet tona bazuar në takime dhe secila prej tyre është specifike për një veprim të caktuar. Një qasje e tillë lehtëson ndjeshëm përqendrimin në detyrat afatgjata, por gjithashtu ndihmon për të shmangur të ashtuquajturat demon administrativ. Kjo është një formë zvarritjeje që do të jetë më e lehtë për t’u shmangur nëse e përfundojmë punën brenda bllokut të caktuar dhe nuk e shpërndajmë atë gjatë gjithë ditës.

Zhyt veten në punë

Ky është një koncept i krijuar nga Profesor Cal Newport, pra rikthimi i përqendrimit dhe fokusit të plotë në çdo detyrë pa ndërprerje. Në fakt për zonën në të cilën futeni kur jeni duke zgjidhur një provim shkollor ose kur jeni duke punuar në një projekt që ju pëlqen aq shumë sa mund të punoni intensivisht për një kohë. Për të arritur një nivel të tillë përqendrimi, filloni punën me një detyrë dytësore që lidhet ngushtë me atë kryesore. Për shembull, nëse jeni duke shkruar një artikull për energjinë e rinovueshme, zhytuni në punë duke lexuar një artikull të lidhur me këtë temë ose duke parë një video në YouTube për frymëzim. Pastaj eliminoni pengesat. Nëse ata janë kryesisht telefoni juaj celular, ndihmojeni veten në një aplikacion që përmirëson fokusin si Forest, në të cilin mbillni një pemë virtuale që duhet të rritet për një kohë dhe për ta lejuar këtë, ju nuk duhet të prekni pajisjen tuaj ose pema do të shembet. Edhe pse i vështirë për t’u arritur, ky nivel përqendrimi do t’ju ndihmojë ta kryeni punën shpejt dhe me efikasitet, dhe më pas të shpërbleni veten me kohën e lirë shtesë të sapogjetur.

Kur je i vështirë në punë…

Të gjithë duam të jemi dembelë në punë ndonjëherë, por asnjëri prej nesh nuk dëshiron të etiketohet si “përtaci i zyrës”, kështu që ne kemi përvetësuar idenë që njerëzit vërtet produktivë nuk bëjnë pushime, madje as për drekë. Me fjalë të tjera, ne ende nuk e shohim kujdesin ndaj vetes si një domosdoshmëri (nëse nuk jemi tashmë të “djegur” nga puna), pavarësisht se kjo kohë e lirë është çelësi për të arritur një më të mirë, dhe për rrjedhojë më produktiv, jeta.

Mos bëj asgjë

Ka dy lloje të pasivitetit – të planifikuar dhe “le të shkojë në ferr”. Edhe pse ka shërbyer për disa kohë si zgjidhje për ata që janë djegur nga stresi dhe puna, fakti është se “asgjë” jonë duhet të ndodhë shumë kohë përpara se të arrijmë në atë pikë. Ndoshta do të jenë dy mbrëmje të lira në javë ose një ditë e tërë në fundjavë që do t’i kushtoni vetes dhe partnerit tuaj. Ky është “mosveprimi juaj i planifikuar”. Lloji tjetër i mospunës ndodh kur kupton se nuk ke energji ose fokus të mjaftueshëm për të bërë diçka mirë, kështu që i jep vetes leje të anashkalosh ose të shtysh një detyrim, siç është stërvitja që kishe planifikuar, por thjesht nuk e ke. nuk kanë forcë. Dështimi është një gjë e pashmangshme që është shumë më e lehtë për t’u kapërcyer nëse i lejoni vetes ta përjetoni atë herë pas here.

Zbuloni se çfarë ju bën të ndiheni mirë

Disa takime i presim me padurim javë më parë, por kur të vijë koha, duam t’i anulojmë pafundësisht duke menduar se ky vendim do të na sjellë lehtësim. Edhe pse kjo ndodh ndonjëherë, më shpesh do të ndihemi mirë nëse e detyrojmë veten të largohemi nga shtëpia. Të dish se cilat aktivitete “ngarkojnë bateritë tona” është një proces aktiv.

PS Përpiquni të zbuloni se çfarë ju jep menjëherë dhe çfarë ju jep kënaqësi afatgjatë.

Si ta bëni këtë: Përfitoni nga dy faqe në fletoren tuaj duke emërtuar njërën “Gjërat që më bëjnë të ndihem mirë” dhe tjetrën “Gjërat që më bëjnë të ndihem keq”. Pastaj vendosni një titull “Kufizimet dhe përjashtimet” në anën. Për shembull, të ecni për një shëtitje në fund të ditës së punës mund të gjendet në rubrikën “Ndihuni mirë”, si dhe të shikoni TV në mbrëmjen e së premtes. Përjashtim ndodh kur thjesht kemi shumë për të bërë, gjë që na bën të ndihemi të rraskapitur. Krijoni grafikun tuaj “mos bëj” duke e mbushur me gjëra “mos bëj” që ju bëjnë të ndiheni mirë.

Vendosni kufij

Pasi të dini se çfarë ju bën të lumtur dhe çfarë ju bën në depresion, është koha të disiplinoni veten për t’u siguruar që t’i përmbaheni tabelave tuaja. Zgjidhja? kufijtë. Kufijtë varen nga individi, por edhe nga koha, vendi dhe detyrimet. Këto mund të përfshijnë një hapësirë ​​të veçantë nga vendi ku flini, por edhe shmangien e punës gjatë fundjavave. Eshtë e panevojshme të thuhet, ju duhet t’u përmbaheni atyre në mënyrë që të arrini dhe mbani versionin më të mirë të vetes.

Humbjen e sabotimit

Ne do të guxonim të thoshim se 90% të rasteve po sabotojmë veten, dhe atë plotësisht me vetëdije. Për shembull, ne e dimë se do të ndihemi më mirë nëse dalim për shëtitje, por vendosim gjithsesi të qëndrojmë në shtëpi. Është vetë-sabotim apo vërtet duam ta kalojmë ditën në divan? Detyrojeni veten të bëni një shëtitje për të gjetur përgjigjen e kësaj pyetjeje. Me fjalë të tjera, sa më shumë kohë të kalojmë duke u përpjekur të kuptojmë se çfarë do të thotë me të vërtetë kujdesi për veten, aq më lehtë do të jetë të njohim momentet kur po sabotojmë veten ose momentet kur instinktet tona ishin të drejta. Nëse bëni një gabim, shmangni vetëkritikën, mësoni nga gabimet tuaja dhe vazhdoni të jeni më të zgjuar për një përvojë tjetër të dobishme.