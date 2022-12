Portokall apo mandarinë, ja cili është më i mirë për shëndetin

Sa për vitaminat, portokalliet kanë vitaminën C, më të rëndësishme për trupin, së bashku me vitamin të tjera dhe minarale. Portokalli është i pasur me antioksidantë, rreth 70 gram në total, duke ju dhënë pothuajse 100 për qind të sasisë së rekomanduar ditore të vitaminave.

Mandarina

Ndërsa portokalli ka 60 kalori, mandarina përmban vetëm 47 kalori. Megjithatë, kjo është për shkak të madhësisë që ka mandarina. Sa për karbohidratet, ato kanë 12 gram, ose 3 tre gram më pak se ato të portokallieve.

Ata kanë pothuajse të njëjtën sasi yndyrash dhe proteinash, më pak se 1 gram. Sa për fibrat, nisur nga madhësia, portokalli ka 3 gram, ndërsa mandarina vetëm 2 gram.

Mandarina janë gjithashtu të pasura në vitaminë C, por vetëm 23.5 mg në krahasim me portokalliet. Megjithatë, ky fryt ka shumë për të ofruar, duke përfshirë betakarotenin dhe antioksidantë të tjera.

Ndërsa është e qartë se portokalliet kanë më shumë kalori se sa mandarina, kjo nuk do të thotë që ju duhet t’i shmangni ato dhe të preferoni vetëm portokalliet.

Nëse ju jeni në një dietë, ose po kontrolloni peshën tuaj, mandarinat janë në fakt një zgjedhje shumë më e mirë, sepse kanë më pak kalori.