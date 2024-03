Shenjat e horoskopit që sot do të kenë një pasdite stresuese

Hëna që nga mbrëmja e kaluar, ka kaluar në Virgjëreshë dhe sot ajo do të bëjë përpjekje të nderuara për të na bashkuar, për të na bërë më të ndrojtur dhe të përmbajtur, por edhe organizativë, për të arritur të realizojmë gjithçka që kemi planifikuar.

Në këtë do të ndihmojë, por në mënyrë joelegante, kundërshtimi i saj me Saturnin dhe më vonë me Venusin tek Peshqit , pasi nevojat dhe punët që do të lindin do të na bëjnë të humbasim humorin dhe optimizmin tonë të mirë.

Mund të jemi mjaft të mjerë dhe të ankohemi. Treshja e Hënës me Jupiterin në Dem , pasdite, do ta lehtësojë disi situatën, por nuk do të mjaftojë për të na bërë të harrojmë.

Të dyja shenjat që do të jenë në depresion sot, ndoshta për shkak të stresit apo pengesave të tyre që mund të “shpërthejnë” dhe të ndiejnë peshën e përgjegjësive të tyre janë Virgjëresha dhe Peshqit, pasi Hëna godet përkatësisht boshtin 1 dhe 7 të shtëpisë së tyre diellore.