Kujdes shëndetin në stinën e nxehtë, Spitali Amerikan ofron paketat ekzaminuese për korrik-gusht 2023

Pushimet e verës janë periudha më e bukur e vitit, por kjo stinë mbart edhe problematika të ndryshme shëndetësore. Ndaj për të shijuar një verë të qetë dhe të shëndetshme, përpara se të niseni drejt destinacioneve të preferuara, është e rëndësishme të keni një informacion të plotë mbi shëndetin tuaj.

Për këtë, ju vijnë në ndihmë paketat ekzaminuese që ofron Spitali Amerikan, të cilat kanë çmime preferenciale dhe janë të vlefshme për periudhën korrik-gusht 2023.

Paketat përfshijnë teste dhe ekzaminime mjekësore për të gjitha grupmoshat dhe kategoritë dhe ofrohen në të trija degët e spitalit.

Për një kontroll të përgjithshëm të shëndetit të gruas, Spitali Amerikan ofron paketën Check-Up me vlerë 13.500 lekë e cila përfshin:

– Vizitë Mjekësore

– Gjak komplet

– CR.Proteina

– D-dimer

– Creatinemia

– Azotemia

– Lipidogramë

– TSH

– Glicemi esëll

– ALT (SGPT)

– AST (SGOT)

– Bilirubinë Totale

– Ferritinë

– Urinë komlet

– Grafi Pulmoni

– EKG

– Eko mamme

Paketa Check-Up për meshkuj kushton 11.500 lekë dhe përfshin:

– Vizitë Mjekësore

– Grafi pulmoni

– EKG

– Gjak komplet

– CR.Proteina

– D-dimer

– Glicemi esëll

– TSH

– Lipidogramë

– ALT (SGPT)

– AST (SGOT)

– Bilirubinë totale

– PSA Totale

– Azotemia

– Creatinemia

Kirurgjia Përgjithshme në Spitalin Amerikan ofrohet me – 20% ulje gjatë periudhës korrik-gusht.

Të gjitha operacionet realizohen nga kirurgë me eksperiencë dhe ekspertizë si dhe aparatura të teknologjisë së fundit, në salla operatore me të gjitha kushtet në përputhje me çdo standard. Operacionet laparaskopike realizohen me teknologjinë bashkëkohore, me aparaturë laparaskopike HD (high definition). Në kirurgjitë klasike dhe laparaskopike përdoren “high energy surgical devices”, të cilat ofrojnë më tepër siguri dhe shkurtojnë ndjeshëm kohën operatore.

Kontrollohuni me paketat kardiologjike në Spitalin Amerikan dhe siguroni shëndetin e zemrës tuaj.

Paketa Kardiologjike I përfshin:

• Vizitë Kardiologu

• EKG

• Provë ushtrimore

• Ekokardiografi

• Lipidogramë

Paketa Kardiologjike II përfshin:

• Vizitë kardiologu

• EKG

• Ekokardiografi

• Holter 24 orë

Paketa Kardiologjike III përfshin:

• Vizitë kardiologu

• EKG

• Ekokardiografi

• Holter-24 orë, monitorim tensioni

Paketa e Anemisë kushton 4.000 lekë dhe përfshin analizat:

• Ferritinë

• Elektroforezë Hgb

• Gjak komplet

Paketa e kontrollit reumatologjik vjen këtë verë me çmim preferencial me vlerë 7.000 lekë dhe përmban:

– Vizitë Reumatologu

– Grafi.art

– Uricemi (Acid Urik)

– Faktori reumatoid

– CR. Proteina

– Eritrosedimenti

– Gjak komplet

Check-Up pediatrik në Spitalin Amerikan

Shërbimi më i mirë për fëmijën tuaj edhe në këtë stinë të nxehtë.

Spitali Amerikan mundëson për të gjithë fëmijët Paketën Pediatrike e cila kushton 3.500 lekë.

Paketa përmban:

– Vizitë pediatri

– Gjak komplet

– Urinë

– PCR

Kontrollet e rregullta gjinekologjike janë thelbësore për mbrojtjen e shëndetit të çdo gruaje.

Prandaj është shumë e rëndësishme që secila prej nesh, duke kryer teste të thjeshta dhe minimalisht invazive, të ulë rrezikun e shfaqjes së një sëmundjeje ose ta diagnostikojë dhe trajtojë në kohë atë.

Paketa e kontrollit gjinekologjik, dedikuar shëndetit të gruas kushton 4.700 lekë dhe përfshin:

– Vizitë gjinekologjike

– Eko gjinekologjike

– PAP Test