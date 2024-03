Kapsllëku kronik rrit rrezikun për t’u prekur nga kjo sëmundje e rëndë e veshkave

Personat me konstipacion (kapsllëk) kanë 13% më shumë gjasa të zhvillojnë sëmundje kronike të veshkave dhe 9% më shumë të ngjarë të zhvillojnë dështim të veshkave, sipas një studimi shkencor amerikan.

Pothuajse një në tre njerëz përjetojnë kapsllëk në një moment të jetës së tyre. Kapsllëku mund të ketë efekte të ndryshme shëndetësore, p.sh. rritjen e rrezikut kardiovaskular. Por është hera e parë që zbulohet një lidhje midis kapsllëkut dhe sëmundjeve të veshkave.

Botuar në Journal of the American Society of Nefrology (JASN), studiuesit, të udhëhequr nga profesori i nefrologjisë Ksaba Kovesdi i Qendrës Mjekësore të Veteranëve të Memphis, studiuan të dhënat për më shumë se 3.5 milionë njerëz me një moshë mesatare 60 vjeç, të cilët në fillim të studimi nuk kishin asnjë problem me veshkat.

Krahasuar me ata pa kapsllëk, pas një dekade, ata me kapsllëk treguan një probabilitet të shtuar për probleme me veshkat. Sa më i rëndë të jetë kapsllëku, aq më i madh është rreziku i sëmundjes kronike të veshkave ose dështimit të veshkave.

Mekanizmi biologjik që lidh kapsllëkun me veshkat mbetet i paqartë, por ka të ngjarë të përfshijë ndryshime në komunitetet mikrobike të zorrëve, të cilat mund të shkaktojnë inflamacion kronik që, nga ana tjetër, dëmton veshkat.

Studiuesit raportuan se trajtimi i kapsllëkut me ndryshime në stilin e jetës (dieta, etj.) dhe probiotikët mund të mbrojnë gjithashtu shëndetin e veshkave.