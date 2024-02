Vendi me numrin e dytë më të lartë të vdekjeve nga Covid-19 në Europë, Italia vendos të kryejë hetim për mënyrën sesi është trajtuar pandemia

Italia do të kryejë një hetim për trajtimin e saj të pandemisë së koronavirusit në një lëvizje të përshëndetur si “një fitore e madhe” nga të afërmit e njerëzve që humbën jetën nga virusi, por e kritikuar nga ata që ishin në pushtet në atë kohë.

Italia ishte vendi i parë perëndimor që raportoi një shpërthim dhe ka numrin e dytë më të lartë të vdekjeve nga Covid deri më tani në Evropë, në më shumë se 196,000. Vendi me numrin më të lartë të vdekjeve është Mbretëria e Bashkuar

Krijimi i një komisioni për të shqyrtuar “veprimet e qeverisë dhe masat e miratuara prej saj për parandalimin dhe adresimin e emergjencës epidemiologjike Covid-19” u miratua nga dhoma e ulët e parlamentit pasi kaloi në senat.

Një hetim për Covid-19 ishte ndër premtimet e fushatës zgjedhore të kryeministres, Giorgia Meloni, qeveria e ekstremit të djathtë të së cilës erdhi në pushtet në tetor 2022.

Komisioni do të hetojë veprimet e individëve, përfshirë Giuseppe Conte , ish-kryeministrin, Roberto Speranza, ish-ministrin e shëndetësisë dhe Attilio Fontana, presidentin e Lombardisë.

Conte, i cili tani drejton Lëvizjen Pesë Yjet, e cila në atë kohë ishte në qeveri me PD-në, akuzoi qeverinë e Melonit për “frikacakë” dhe për krijimin e “një mjeti jonormal” për të sulmuar politikisht paraardhësit e saj.

“Por ju nuk do të qeverisni për jetë dhe ky mund të jetë një precedent i rrezikshëm”, tha ai, duke shtuar se nuk kishte “asgjë për të fshehur”.

Speranza pretendoi se objektivi i komisionit nuk ishte ta bënte sistemin shëndetësor më elastik, por të shante ish-qeverinë.

Në qershor të vitit të kaluar, prokurorët në Bergamo, provinca e Lombardisë e goditur rëndë nga Covid-19 në fillimin e pandemisë, anuluan një hetim për menaxhimin e urgjencës nga Conte dhe Speranza pasi nuk gjetën prova që lidhnin vdekjet me dështimin e tyre për të adoptuar me shpejtësi masat për frenimin e virusit në përshkallëzim.

Rasti i parë i koronavirusit në Itali u konfirmua në Codogno në Lombardinë jugore më 21 shkurt 2020. Dy ditë më vonë, një shpërthim ndodhi në spitalin në Alzano Lombardo, një qytet në Bergamo. Sidoqoftë, ndryshe nga Codogno, ku masat e karantinës u zbatuan menjëherë së bashku me nëntë qytete të tjera në Lombardi dhe një në Veneto, Bergamo hyri në mbyllje me të gjithë rajonin e Lombardisë dy javë më vonë.

Një çështje e ngritur nga familjarët e të ndjerit në Gjykatën Civile të Romës është në vazhdim. Gjykata po shqyrton të njëjtat prova që bënë prokurorët e Bergamos, duke përfshirë mungesën e pretenduar të një plani të përditësuar kombëtar të pandemisë.

“Dallimi me rastin e Romës është se do të ketë patjetër një dënim, i cili ose do të shkojë në favorin tonë ose jo,” tha Locati, babai i të cilit ishte ndër ata që vdiqën herët në pandemi.