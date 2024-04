Njollat e frutave në rroba të bardha, disa mënyra si t’i hiqni ato në kushte shtëpie

Heqja e njollave të frutave nga pëlhura mund të duket si një sfidë, por me hapat e duhur, ju mund t’i mposhtni ato me sukses.

Kjo dukuri na ndodh shpesh kur hamë fruta të freskëta. Në këtë artikull, do të zbuloni mënyrat më të mira për të hequr shumë njolla frutash nga një shumëllojshmëri pëlhurash, duke përfshirë njollat ​​e luleshtrydheve, rrushit të zi, portokallit, boronicave, etj.

Veproni shpejt: Përpiquni të veproni sapo të vini re një njollë frutash. Sa më gjatë të prisni, aq më e vështirë do të jetë heqja.

Shmangni fërkimin: Përdorni një leckë të pastër për të lyer butësisht njollën, duke u përpjekur të thithni lëngun pa fërkim, gjë që mund ta përhapë më tej njollën.

Trajtimi paraprak: Para larjes, trajtoni paraprakisht njollën duke përdorur një detergjent të butë dhe ujë të ftohtë. Lëreni për disa minuta.

Lajeni të ftohtë: Kur është koha për të larë veshjen, përdorni ujë të ftohtë, i cili ndihmon në parandalimin e njollosjes së njollës. Shmangni përdorimin e ujit të nxehtë, pasi kjo mund të vendosë më tej njollën në pëlhurat e bardha.

Drita natyrale: Kontrolloni veshjen në dritë natyrale pas larjes për të konfirmuar që njolla është zhdukur plotësisht.

Së fundi, zgjidhni detergjentin tuaj me kujdes, duke zgjedhur një posaçërisht për pëlhura të bardha. Duke ndjekur këto truke, veshjet tuaja të bardha do të mbeten pa të meta edhe pas një takimi të ngushtë me frutat.