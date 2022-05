Eklipsi i parë i vitit 2022: 4 shenjat e Horoskopit që do të preken shumë

Një eklips diellor do të ndodhë në mesnatën e 30 prillit 2022. Ky shënon eklipsin e parë diellor të vitit, i ndjekur nga ky eklipsi i parë hënor i vitit 2022 do të ndodhë më 16 maj. Megjithatë, në kohën kur ky eklips diellor i afrohet Indisë, mund të mos jetë e dukshme. Megjithatë, efekti i tij me siguri do të bjerë në çdo shenjë të zodiakut. Ndërsa eklipsi diellor do të ketë një efekt të përzier në shenjat e tjera, ai do të jetë shumë i favorshëm për katër shenja të veçanta të zodiakut.

Eklipsi do të fillojë në orën 12:15 të mesnatës së 30 prillit dhe do të zgjasë deri në orën 04:07. Sipas astrologjisë, një eklips diellor nuk konsiderohet i favorshëm.

Megjithatë, Dashi, Gaforrja, Peshorja dhe Shigjetari janë katër shenjat që nuk do të preken nga ndikimi i eklipsit diellor.

Dashi

Eklipsi do të ndodhë në Dashi. Prandaj, njerëzit e kësaj shenje të zodiakut duhet të përqendrohen në shëndetin e tyre. Nga ana tjetër, shenja mund të presë që të vijnë disa lajme të mira. Gjendja financiare ka gjasa të përmirësohet. Nëse jeni në kërkim të një pune, efekti i këtij eklipsi diellor do të sjellë mundësi më të mira.

Gaforrja

Eklipsi diellor do të sjellë pozitivitet në jetë për këtë shenjë. Suksesi i madh në punë është në rrugën tuaj. Mund të priten edhe përfitime në jetën familjare. Nëse jeni duke parë përpara për të nisur një projekt të ri, është koha e duhur, Gaforre.

Peshorja

Ky tranzit do të jetë i favorshëm për njerëzit e shenjës së Peshores. Ekziston mundësia e fitimit në vendin e punës, mund të merrni një ngritje ose bonus. Për Peshoret që kërkojnë punë, prisni mundësi të mira që ju vijnë.

Shigjetari

Situata financiare ka gjasa të përmirësohet shumë për Shigjetarin. Personat e kësaj shenje që punojnë në punët shtetërore, mund të presin përfitime në vendin e punës. Mundësi më të mira pune janë gjithashtu në rrugën tuaj./albeu.com/