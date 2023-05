“Në punë jeni në një moment …”, Horoskopi i ditës së diel, 14 maj 2023

DASHI

Këtë të diel do të duket sikur nuk keni kohë t’i kushtoni dashurisë, por në të vërtetë nuk është kështu. Në punë jeni në një moment rozë ku të gjithë ju admirojnë dhe ju vlerësojnë. Vazhdoni kështu. Do të arrini të arrini gjëra të mëdha.

DEMI

Bëni kujdes sepse mund të ketë mosmarrëveshje me partnerin tuaj. Në punë ka gjithmonë shumë nervozizëm, por përpiquni të ruani qetësinë sa më shumë.

BINJAKËT

Nëse jeni beqar, kjo është koha e duhur për t’u zhytur në njohje të reja. Në punë përpiquni të angazhoheni më shumë, edhe sepse kënaqësitë nuk do mungojnë. Do të arrini qëllime të rëndësishme.

GAFORRJA

Në dashuri është kohë pozitive dhe nëse nuk mund të gjeni një partner. Ndoshta kjo ndodh vetëm sepse nuk po e vendosni veten në një pozicion për ta bërë këtë. Gjithçka po shkon mirë në punë dhe prisni lajme të mira nga muaji i ardhshëm. Bëhu gati.

LUANI

Ditë e bukur për dashurinë edhe nëse jeni gjithmonë pak me nxitim. Në punë, përpiquni të largoheni nga njerëzit negativë. Ka nga ata që do të përpiqen të ndikojnë në punët tuaja.

VIRGJËRESHA

Në dashuri keni munguar mjaft kohët e fundit por përpiquni ta kompensoni me partnerin. Në punë ka pakënaqësi dhe ndoshta jeni pak të lodhur dhe të demotivuar. Diçka nuk po shkon sipas planeve tuaja, por mos u shqetëson, sepse shumë shpejt gjithçka do të jetë mirë.

PESHORJA

Qielli është i bukur, të bën me iniciativë dhe plot dëshirë për të dashuruar. Në punë jeni gjithmonë shumë të zënë edhe nëse nuk do të ketë rezultate, për momentin. Por mos kini frikë sepse edhe ato do të vijnë së shpejti, thjesht duhet të jeni të duruar.

AKREPI

Në dashuri nëse jeni në pritje të një rikthimi, do të shpërbleheni nga yjet. Disa lajme mbërrijnë në punë pas javësh stagnimi. Kini pak durim, sepse më në fund “rrota” po rrotullohet.

SHIGJETARI

Ka ardhur koha t’i kushtoni energjitë partnerit tuaj. Nga ana tjetër në punë jeni plot angazhime dhe kjo ju lodh paksa. Në fakt jeni të lodhur nga rutina e zakonshme, por tani jeni të fortë dhe të fortifikuar.

BRICJAPI

Ditë është shumë interesante për dashurinë, ashtu sië do të jetë dhe gjithë javën e ardhshme. Në punë, kujdes nga disa pengesa. Ndoshta diçka nuk po shkon sipas planit, por gjithçka do të funksionojë.

UJORI

Nëse keni dyshime në dashuri, përpiquni t’i zgjidhni ato dhe kuptoni nëse keni personin e duhur pranë jush. Një fazë e re rikuperimi fillon në punë. Gjithçka do të funksionojë.

PESHQIT

Po kaloni një moment të bukur në dashuri ku ndiheni më të dashuruar se kurrë. Në punë vijnë lajme sidomos për ata që prej pak kohësh presin një promovim. Apo ndoshta prej një rritje të konsiderueshme rroge, nga ana tjetër e meritonit.