Parashikimi i yjeve për ditën e premte, shenjat më me fat

DASHI

Fotografia astrale ju lejon të jetoni shumë më mirë. Kushdo që ka pasur një problem ekonomik apo pune, falë ndihmës së njerëzve të afërt, ka arritur të ndalojë gjithçka dhe të ulë dëmet. Afërdita është e favorshme dhe kjo është një periudhë e rëndësishme për këdo që synon të vërtetojë një histori.

DEMI

Gjatë orëve në vijim, disa borxhe të grumbulluara gjatë dy viteve të fundit mund të kthehen në peshë. Mund të ketë edhe disa rezultate për t’u vendosur në familje. Jupiteri në shenjë do të sjellë reagime. Kushdo që ka dyshime nëse do të rinovojë apo jo një marrëveshje, përfundimisht do të marrë atë që dëshiron.

BINJAKËT

Yjet janë të paqartë. Në disa raste ka nga ata që duan të ikin dhe të bëjnë gjëra të tjera. Megjithatë, jo gjithçka do të jetë e lehtë për t’u menaxhuar. Duhet ende të zgjidhni disa çështje ligjore dhe financiare.

GAFORRJA

Përpiquni të zgjidhni çështjet familjare gjatë këtyre orëve. Mos e shtyni gjithçka për në fundjavë. Disa projekte profesionale janë ende të kufizuara, por ndoshta do t’ju duhet të përqendroheni në atë që dëshironi vërtet.

LUANI

Kalimi i gjatë i Venusit në shenjën tuaj është thelbësor për të kuptuar nëse një dashuri është e rëndësishme për ju. Jupiteri është disonant dhe mund të sjellë disa shqetësime për çiftet që kanë diçka për të fshehur. Projektet e punës janë të rëndësishme, por edhe përgjegjësitë.

VIRGJËRESHA

Aftësia juaj për të kapërcyer problemet më të mëdha me logjikë dhe qëndrueshmëri është një tipar për t’u admiruar. Ju gjithashtu mund ta vendosni veten në vendin e atyre që në dukje janë kundër jush dhe kjo ju lejon të zgjidhni situata të ndryshme. Saturni është në opozitë që prej muajit mars dhe e kuptoni që nuk ka nevojë të tregoheni shumë të rreptë në disa pika.

PESHORJA

Një fundjavë e qetë po vjen. Kujdes mos bëni takime të gabuara edhe sepse mund të ketë probleme ekonomike në familje. Por e ardhmja do të jetë më e mirë. Për momentin duhet të rifitoni disa forma fizike.

AKREPI

Hëna do të jetë e favorshme të premten dhe të shtunën. Shqetësimi juaj i vetëm do të jenë njerëzit që ju sjellin telashe herë pas here. Këta janë ish, ose partnerë me të cilët keni pasur shumë diskutime.

SHIGJETARI

Kjo periudhë ju lejon të rikuperoni, veçanërisht nëse ka një histori të rëndësishme në lojë. Dashuritë e reja gjithashtu mund të lindin papritur. Dikush mund të ketë bërë edhe një takim të veçantë në qershor.

BRICJAPI

Hëna është në shenjën tuaj të premten, më 25 gusht 2023. Nuk ju mungon aftësia dhe vullneti për të vepruar. Kur vendosni të vazhdoni një projekt, është e vështirë të ndaloni. Kushdo që ka mbyllur një histori në muajt e fundit, tani mendon vetëm për suksesin personal.

UJORI

Keni ndjesinë se nuk keni marrë mjaftueshëm në krahasim me atë që keni dhënë. Në përgjithësi nuk jeni tip buxhetor, por edhe ju keni nevojë për disa garanci. Jeni duke bërë shumë, por jo gjithçka varet nga ju dhe kjo ju mërzit.

PESHQIT

Këto ditë ka tensione, por edhe kjo është normale, sidomos nëse duhet të nisni një projekt të rëndësishëm nga shtatori. Mund të ketë pasur disa momente shqetësimi të enjten dhe të premten, por me pak guxim dhe vullnet të mirë mund të vazhdojmë akoma.