“Momenti që prisnit …”, Horoskopi i ditës së enjte, 16 nëntor 2023

Dashi

Sot do të përfshiheni nga një frymë e fortë e pasionit. Në fushën sentimentale ju do të jeni euforik dhe shumë aktivë! Beqarët do të përjetojnë një kthim të papritur që do t’i lënë ata të destabilizuar. Bëni çmos për të shmangur çdo grindje. Të moderosh entuziazmin me një lajm që sapo ka mbërritur, mund të hasni ndonjë pengesë. Jepini peshën e duhur detajeve në punë.

Demi

E enjtja është e favorshme për të rikthyer në nivelin që duhet një marrëdhënie që është duke rënë. Mundohuni të thelloni themelet për të ardhmen tuaj me personin që keni në krah. Beqarët do të priren për të idealizuar një person i cili ndoshta nuk ka cilësitë që ata besojnë. Jeni të begatë në punë, edhe pse jeni ende në pritje të një konfirmimi. Mos u kushtëzoni nga opinionet e të tjerëve.

Binjakët

Ju do të ndjeni nevojën për të ndryshuar dhe sqaruar brenda jush. Do të jeni të prirur për ndryshime në humor dhe nëse keni një partner/e do të duhet të shpjegoni se çfarë po ndodh me ju. Shumë beqarë do të ndjejnë një tërheqje të fortë për diçka të ndaluar, dhe kjo do ju falë plot energji! Yjet ju ftojnë të merrni shtigje të reja për të pasur më shumë suksese në punë. Jini të gatshëm të shfrytëzoni mundësitë në lëvizje.

Gaforrja

Është koha për të punuar me marrëdhënien në çift dhe për të identifikuar dobësitë. Fokusoni vëmendjen tuaj në të gjitha ato gjëra që ju kanë shpëtuar me kalimin e kohës. Një goditje e vogël e fatit sot do të favorizojë beqarët me njohje të reja. Klima në punë është e qetë dhe ju do të jeni në gjendje të bëni punën tuaj në harmoni me kolegët. Ju nuk mund të kërkoni diçka më shumë.

Luani

Eshtë e panevojshme të provosh që të bësh gjithçka të përshtatshme si ju doni në marrëdhënien tuaj në çift. Nëse keni zgjedhur një person me të gjitha gabimet e tij, mos u qani tani. Beqarët sot do të përjetojnë momente nostalgjie! Disa pasiguri të bezdisshme do ta frenojnë punën tuaj. Për fat të mirë, Urani gjithmonë rezervon surpriza të këndshme për ju.

Virgjëresha

Sfera sentimentale, në të kaluarën mjaft kaotike dhe e pasigurt, vazhdon të stabilizohet për të lindurit e kësaj shensje. Kush ka ndërmend të formalizojë një bashkim mund ta bëjë këtë. Beqarët do të duhet të jetë më pak polemik dhe më pak të ngurtë me njohjet e reja. Fitimet në sektorin profesional rezervojnë mundësi të reja, por kini kujdes që të mos e teproni. Vendosni prioritetet.

Peshorja

Çiftet e konsoliduara mirë sot do të jetojnë një ditë të qetë. Venusi ndihmon ata që po kultivojnë një projekt të dashurisë për të realizuar ëndrrat e tyre. Beqarët do të vlerësohet shumë për mënyrën se si ata do të lejojnë “viktimat” të bien në këmbët e tyre. Mos humbisni veten në një mijë supozime, veçanërisht nëse kërkoni një punë të re. Vlerësoni çdo propozim.

Akrepi

Hëna në shenjën tuaj premton një ditë relaksuese, gjë thelbësore nuk është të mendosh për të gjitha problemet menjëherë. Venusi nuk mund të presë për të vënë konfuzionin në zemrën tuaj. Beqarët sot do të jenë joshës, të aftë dhe do të bëjnë një masakër të zemrave. Kush kërkon një punë, nuk duhet të heqë dorë dhe të provojë përsëri. Neptuni i favorshëm ndihmon në kthimin e faqes.

Shigjetari

Lumturia sot do të jetë miku juaj më i mirë. Ju do të keni një mijë angazhime në kalendar dhe pak kohë për t’i kushtuar të dashurit/ës tuaj që duket mjaft i/e mërzitur nga kjo situatë. Urani ndez dhe sjell dashuri në zemrat e vetmuara që janë në kërkim të një lidhjeje! Pjesa e parë e ditës do ju përballë me disa sfida, por më pas ju do të gëzoni suksese personale dhe financiare.

Bricjapi

Në dashuri mos u ndalni te disa fjalë dhe nëse dikush dëshiron të luajë me ndjenjat tuaja, ndoshta ai/ajo nuk e kupton atë që ju jeni duke bërë. Jepini një drejtim të duhur marrëdhënies suaj në çift. Beqarët do të jenë në gjendje të përfitojnë nga takimet që do bëjnë për të takuar një person interesant. Dita shpall perspektivat e mira për ndarjen e një projekti profesional.

Ujori

Ju nuk i besoni partnerit/es fare dhe ndoshta bëni mirë, diçka ju tregon se pas dhuratave të tij/saj dhe buzëqeshjes ka diçka tjetër! Kontrolloni në lidhje me këtë! Beqarët do jenë të hapur ndaj ftesave për takime, ka të ngjarë të takoni njerëz të rinj. Do të jeni në qendër të vëmendjes së eprorëve, me punën tuaj keni rritur besueshmërinë dhe simpatinë e tyre.

Peshqit

Ditë e tensionuar dhe grindje me partnerin/en parashikohen sot për të lindurit e kësaj shenje. Për fat të mirë mbrëmja do të kthehet në normalitet dhe ju do të jeni në gjendje të realizoni synimet tuaja në çift. Beqarët do të jenë më të hapur dhe të prirur për t’u dhënë besim atyre që kanë një tërheqje të madhe ndaj tyre. Projektet për punë do të shumëfishohen dhe gjithashtu me përpjekjet tuaja do arrini t’i zbatoni ato.