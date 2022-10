Kush nga ju merr më shumë yje, Meri paralajmëron ndarje për këtë shenjë Horoskopi këtë javë

Astrologia Meri Shehu e ftuar në emisionin “Rudina”, ka treguar se këtë javë do dëgjojmë ndarje në çifte që kanë probleme mes tyre. Gjithashtu ajo ndau edhe yjet për secilën nga shenjat e horoskopit:

Dashi– 1 Yll. Ato goditjet e Afërditës dhe të Diellit janë kundër shenjës suaj, duhet të keni kujdes, në lidhje me punën. E sidomos në çështjet erotike për ata që kanë pasur probleme, apo nuk kanë qenë të ekuilibruar siç duhet.

Demi- 3 Yje. Janë me tre yje se do ecin mirë në lidhje me punën. Do marrin dhe një ngritje ekonomike, do ndihen të favorizuar. Do kenë edhe një njohje erotike në punë.

Binjakët– 2 Yje. Kemi disa kundërshtime planetare këtë periudhë. Binjakët ndoshta nuk do e ndiejnë veten siç duhet. Mund të kërkojnë një ngritje rroge ose ripozicionim pune, por më vonë do shikojnë se gjërat mund të përmbysen e të kenë një gropë ekonomike

Gaforrja- 2 Yje. Është shenjë kardinale pas Dashit, që ka shumë probleme këtë javë. Sidomos në çështjet familjare ekonomike, investimet, ose me një çështje të rëndësishme karriere, por dalim me një humbje ekonomike, ose me probleme për dikë të afërm të familjes.

Luani- 3 yje. Kanë Marsin në Binjak që i favorizon shumë në plane dhe komunikime. Planetet në Peshore do i japin këndvështrim të mirë në këtë kohë. Do kenë njohje të mira në jetën personale.

Virgjëresha- 3 yje. Ditët e para të kësaj jave do jenë shumë të favorizuara në çështjet ekonomike, në jetën erotike e shoqërore. Duhet të kenë kujdes se kanë një lloj përballje në investime, ose në fushën erotike mund të keni probleme në fundjavë.

Peshorja– 4 Yje. Pavarësisht se kundërshtohen nga Plutoni pas të mërkurës do marrin energji të madhe 3-4 ditët e para, kështu që peshoret ta shfrytëzojnë mirë. Pastaj çdo gjë mund të shkoj keq dhe fundi është i pashmangshëm për marrëdhëniet me probleme.

Akrepi- 2 Yje. Shumë planete në peshore janë në kuadrat të vështirë metafizik, të mbyllur ose meditues. Nuk i shprehin planet siç duhet, Plutoni do i ndihmojë, por shumë planetë në Peshore nuk i japin avantazhin që u duhet.

Shigjetari-3 yje. E gjejnë optimizimin, arrijnë të marrin më të mirën e momentit por do kenë pak kujdes pas të mërkurës në çështjet ekonomike dhe ato erotike.

Bricjapi– 4 Yje. Janë të këndshëm në këtë periudhë. Plutoni do i vëri “pikat mbi i”. Shumë bricjapë do i japin fund disa marrëdhënieve që nuk u kanë shërbyer siç duhet dhe do dalin triumfues nga këto ndarje.

Ujori– 3 Yje. Ujorët mund të merrnin dhe më shumë por kanë shumë fat në dashuri kontakte me jashtë, planifikime e çështje studimore por do jetë periudhë pozitive për ta.

Peshqit- 2 yje. Janë në një periudhë që kërkojnë shumë anë shpirtërore dhe ekonomi. Do e gjejnë rrugën edhe për të përfituar ndonjë punë në shtet por kjo mund të përmbyset e gjitha dhe mund të mos e gjejnë veten të sigurt